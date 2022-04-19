Tevkil Nedir? Hukukta Ne Anlama Gelir? Tevkil Yetkisi Kime Nasıl Verilir?

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Tevkil kelimesi, dilimize Arapçadan geçmiş olan Tevkil kelimesi, ''vekil'' kökünden türetilmiş olan bir kelimedir.

Tevkil Nedir?

Vekil kelimesi, başkası adına beyanatta bulunma, başkasını temsil etme ve hareket etme yetkisine sahip olan kişi anlamına gelir. Tevkil ise, başka biri adına bir kişiyi vekil olarak tayin edebilme yetkisidir. Örneğin avukatlar, müvekkillerini mahkemede önünde temsil eder. Tevkil kelimesi ile eş ve yakın anlamlı olan sözcükler ise; vekalet, temsil, yetki ve sedaret şeklinde sıralanabilir.

17. yüzyılda literatüre giren tevkil kelimesinin sözlük anlamı ise, vekil olarak atamak demektir. Türk Dil Kurumuna göre Tevkil kelimesi iki farklı anlamda kullanılır. Bunlardan ilki, vekalet yetkisinin bir başka kişiye devredilmesi ikinci Anlamı ise, yetkisi olan avukatların mahkemelerde gerektiği zaman kullandığı yetki belgesi anlamına gelir.

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Hukukta Ne Anlama Gelir?

Hukuki bir terim olan tevkil ise, vekalet yolu ile başka birine vekil atama yetkisi vermek demektir. Tevkil yetkisi ile vekil, vekalet verenin bir işini yapmayı ya da görmeyi üstlenmiş olur. Ama yapılacak işler, sadece hazırlanan vekaletnamede yazan işlerle sınırlı tutulur. Eğer vekaletin kapsamı, yetki belgesi olarak verilen sözleşmede açık bir şekilde gösterilmemişse tevkil yetkisi, görülecek işin niteliğine göre farklı şekilde de belirlenebilir.

Tevkil Yetkisi Kime Nasıl Verilir?

Tevkil yetkisi, avukattan avukata verilen bir yetki türüdür. Bu yetkinin verilebilmesi için de müvekkilin avukata verdiği vekaletnamenin içinde mutlaka ''tevkil'' ibaresinin bulunması gerekir. Tevkil yetkisi alan avukatlar, diğer avukatın da davalarına yetkisi dahilinde bakabilir.

Tevkil yetkisi bulunan vekil, vekalet veren kişinin bir işini görmek için yetkilendirilmiş olur. Fakat yapılacak olan işler, hazırlanmış olan vekaletnamelerde yazan işlerle sınırlı tutulur. Eğer vekaletin kapsamı ve alanı, yetki belgesi olan sözleşmede açık bir şekilde gösterilmemişse tevkil yetkisi, görülecek işin özelliğine göre belirlenir.

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Aynı zamanda tevkil yetkisi verilen vekil; özel olarak bir başka yetki verilmediği sürece birine dava açamaz, bağışlama yapamaz, kefil olamaz, iflas ya da iflas anlaşması talep edemez ve bir taşınmazı bir başkasına vekaleti ile devredemez. Bu nedenle tevkil yetkisi hangi iş için verilmişse o iş için kullanılması gerekir. Bunun dışında kalan işler için vekaletnamede açık bir şekilde belirtilmediği sürece bu yetki kullanılamaz. Bunun için vekaletname hazırlarken bu duruma dikkat etmeniz ve hassasiyet göstermeniz gerekir. Yetkinin hangi işler için kullanılabileceği sizin çizdiğiniz sınırlarla belirlenir.