Tevkif etmek ne demek, ne anlama gelir? Tevkif etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Tevkif Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Tutuklamak 2- Alıkoymak 3- Bekletmek 4- Durdurmak 5- Soruşturmak

6- Esirmek 7- Hapsetmek 8- Gözaltına almak 9- Mahkum Etmek

10- İçeri Almak 11- Zapt-u rapt altına almak

Tevkif Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

12. asırda literatüre giren tevkif etmek kelimesinin sözlük anlamı birini durdurmak ya da bekletmektir. Ancak bu kelime günümüzde bu anlamıyla kullanılmaz. Tevkif etmek bir şüpheliyi ya da suçluyu gözaltına almak ve tutuklamak anlamına gelir.

Tevkif Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Tevkif etmek birleşik yapılı bir fiil olsa da dil bilgisi kurallarına göre ayrı yazılması gerekir.

Tevkif Etmek - Doğru Kullanım

Tevkifetmek - Yanlış Kullanım

Tevkif Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Tevkif edilen iki suçlu çıkarıldıkları mahkemece suçlu bulunup ikişer yıla hapse mahkum edildiler.

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2- Sizi kanun namına tevkif ediyorum!