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TEV’in yeni Genel Müdürü Banu Taşkın

#Türk Eğitim Vakfı#Genel Müdür#Banu Taşkın
TEV’in yeni Genel Müdürü Banu Taşkın

54 yıl önce eğitimde fırsat eşitliği ve Türkiye’nin aydınlık geleceğine destek olmak için kurulan Türk Eğitim Vakfı’nın yeni Genel Müdürü Banu Taşkın oldu. 

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Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) Genel Müdürlüğü görevine Banu Taşkın atandı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Banu Taşkın, 30 yıllık kariyerinin ilk 10 yılında banka hazine birimi, daha sonra ise sermaye piyasaları ve özel bankacılık birimlerinde görev yaptı. Türk Ekonomi Bankası’nda (TEB) en son yürüttüğü görev ise TEB Özel Bankacılık ve TEB Perakende Grubu’nda Stratejik Planlama ve Uyum Grup Direktörlüğü oldu.

TEV Ailesine Genel Müdür olarak katılan Banu Taşkın, dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimcilik platformu olan Ashoka Foundation ve Down Sendromu Derneği’nde de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Banu Taşkın’ın Kaan ve Can Onur isimli iki oğlu var.

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#Türk Eğitim Vakfı#Genel Müdür#Banu Taşkın