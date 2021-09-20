TEV’in yeni Genel Müdürü Banu Taşkın

Haberin Devamı

Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) Genel Müdürlüğü görevine Banu Taşkın atandı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Banu Taşkın, 30 yıllık kariyerinin ilk 10 yılında banka hazine birimi, daha sonra ise sermaye piyasaları ve özel bankacılık birimlerinde görev yaptı. Türk Ekonomi Bankası’nda (TEB) en son yürüttüğü görev ise TEB Özel Bankacılık ve TEB Perakende Grubu’nda Stratejik Planlama ve Uyum Grup Direktörlüğü oldu.

TEV Ailesine Genel Müdür olarak katılan Banu Taşkın, dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimcilik platformu olan Ashoka Foundation ve Down Sendromu Derneği’nde de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Banu Taşkın’ın Kaan ve Can Onur isimli iki oğlu var.