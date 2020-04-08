MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriTEV'in burslu öğrencilerinden sağlık çalışanlarına destek mesajı
GeriEğitim TEV'in burslu öğrencilerinden sağlık çalışanlarına destek mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 08.04.2020 - 16:36,Son Güncelleme:/

TEV'in burslu öğrencilerinden sağlık çalışanlarına destek mesajı

Koronavirüs salgınında, büyük özveriyle gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarına anlamlı bir destek TEV'in burslu öğrencilerinden geldi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Koronavirüs (Covid-19) salgınında, büyük özveriyle gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarına anlamlı bir destek Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) burslu öğrencilerinden geldi. Geleceğe daha umutla baktıklarını söyleyen öğrenciler, hazıladıkları videoda şu ifadelere yer verdi:
"Biz şu an eğitimlerimize ara verdik. Özverili çalışmalarınızla bize ilham vermeye devam ediyorsunuz. Gururla izliyor, sizlere güç diliyoruz, geleceğin sağlıkçıları olarak sayenizde geleceğe umutla bakıyoruz. Okullarımıza kaldığımız yerden devam edip, mezun olarak mesleğimize başlamayı heyecanla bekliyoruz. İyi ki varsınız, çabanıza, özverinize ve mücadelenize minnettarız."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle