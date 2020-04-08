TEV'in burslu öğrencilerinden sağlık çalışanlarına destek mesajı

Koronavirüs (Covid-19) salgınında, büyük özveriyle gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarına anlamlı bir destek Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) burslu öğrencilerinden geldi. Geleceğe daha umutla baktıklarını söyleyen öğrenciler, hazıladıkları videoda şu ifadelere yer verdi:

"Biz şu an eğitimlerimize ara verdik. Özverili çalışmalarınızla bize ilham vermeye devam ediyorsunuz. Gururla izliyor, sizlere güç diliyoruz, geleceğin sağlıkçıları olarak sayenizde geleceğe umutla bakıyoruz. Okullarımıza kaldığımız yerden devam edip, mezun olarak mesleğimize başlamayı heyecanla bekliyoruz. İyi ki varsınız, çabanıza, özverinize ve mücadelenize minnettarız."