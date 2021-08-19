Tevhidi tedrisat nedir kanunu nedir, neden çıkarıldı? Tevhidi tedrisat kanunu özellikleri ve sonuçları

TBMM açıldıktan sonra birçok alanda düzenleme yapılması gerekiyordu. Bu düzenleme için çeşitli kanunların ortaya çıkması lazımdı. Bu kanunlar ile sistemler değiştirilmeye başlanmıştır. Yeni çıkan kanunların sayesinde çok sayıda alanda düzenleme yoluna gidilmiştir. Tevhidi Tedrisat Kanunu'nda oldukça önemli bir kanun olarak yürürlüğe girmiştir.

Tevhidi Tedrisat Kanunu Nedir, Neden Çıkarıldı?

Tevhidi Tedrisat Kanunu, öğretim birliği yasası olarak ortaya çıkmıştır. Bu yasanın amacı eğitimde düzenleme yapmak ve öğretim birliğini sağlamaktı. Bu yüzden Tevhidi Tedrisat Kanunu çıkarılmıştır.

Tevhidi Tedrisat Kanunu 3 mart 1924 tarihinde kabul edilmiştir. Aynı tarihte Hilafet ile Şeriye ve Evkaf Vekaleti'de yürürlükten kaldırılmıştır. Dönemin Milli Eğitim Bakanlığı olarak Maarif Vekaleti görev yapmaktaydı. Tevhidi Tedrisat Kanunu ile bütün eğitim kurumları Maarif Vekaleti'ne bağlanacaktı. Bunun amacı ise eğitimde birlik olmasını sağlamaktır.

Tevhidi Tedrisat Kanunu Özellikleri ve Sonuçları Nelerdir?

Osmanlı Devleti, 18. yüzyıldan itibaren eğitimde modernleşme için çaba göstermiştir. Ancak geleneksel eğitim kurumları ve modern eğitim kurumları bir arada olduğu için başarı sağlanamamıştır. Bundan dolayı eğitimde ikilik görülmekteydi. Bu durum eğitim için oldukça önemli bir sorun yaratmıştır.

Ülkede birçok eğitim kurumu bulunmaktaydı. Geleneksel kurumlar olduğu gibi modern okullarda bulunmaktaydı. Bu yüzden eğitim alanında ilerleme çok yavaş olmaktaydı. Ayrıca ikilik çıkması yüzünden eğitimde birlik sağlanamamıştır.

Bir ülkenin en önemli kurumlarından birisi eğitim kurumlarıdır. Eğitim kurumları ile ülkenin insanları aydınlanır ve daha iyi bir hayat için mücadele edebilir. Bu anlamda modern dünyaya ayak uydurulması gerekir. Tevhidi Tedrisat Kanunu'da bu amaçla ortaya çıkmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk, sık sık eğitimin modern olması ve birlik sağlanması gerektiğini dile getirmiştir. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra birçok alanda yenilik yapılmaya zemin hazırlanmıştır. Bu alanlardan biriside eğitim olmuştur. Eğitim alanında en büyük yeniliklerin başında ise Tevhidi Tedrisat Kanunu gelmektedir.

Tevhidi Tedrisat Kanunu Özellikleri;

- Eğitim ve öğretimde birlik sağlanması için Milli Eğitim Bakanlığı kurulmuştur.

- Eğitim devletin kontrolüne geçmiştir.

- Eğitimdeki dağınıklık ortadan kallmıştır.

- Eğitim alanındaki tüm kurumlar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır.

- Harf inkılabı yapılarak Latin harflerine geçilmiştir.

- Eğitim ve öğretimde birlik sağlanmıştır.

- Modern ve laik eğitime geçilmiştir.

- İmam Hatip okulları açılmıştır.

- Milli kültürün oluşması için uygun ortam yaratılmıştır.

Tevhidi Tedrisat Kanunu yürürlüğe girdikten sonra birçok olumlu katkı yapmıştır. Bu olumlu katkılar ile eğitim daha iyi bir hale gelmiştir. 11 Mart 1924 tarihinde ise medreseler kapatılmıştır.

Tevhidi Tedrisat Kanunu ile ilköğretim zorunlu ve parasız olmuştur. Karma eğitime geçilmiştir. Eğitim ve öğretimde disiplin ilkesi benimsenmiştir. Öğretmenin gerçek bir yol gösterici olması sağlanmıştır. Ayrıca üniversitede bir ilahiyat fakültesi kurulma kararı alınmıştır.

Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun en önemli sonucu eğitim ve öğretimin tek elden yönetilmesi olmuştur. Bunun Milli Eğitim Bakanlığı çok önemli olmaktaydı. Bu bakanlık ile eğitim kurumları tek elden kontrol edilebilmiştir. Ayrıca Tevhidi Tedrisat Kanunu ile batıl inanç düşünceleri ortadan kalkmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile modern bir çağa adın atılmıştır. Bundan sonra yapılması gerekenlerin başında her alanda yeniliğe gitmek gelmekteydi. Bu yenilikler modern hayat açısından çok önemliydi. Tevhidi Tedrisat Kanunu'nda atılan en önemli adımların başında gelmektedir.