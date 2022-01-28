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Tevdi etmek ne demek, ne anlama gelir? Tevdi etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#TDK#Sözlük#Tevdi Etmek
Tevdi etmek ne demek, ne anlama gelir Tevdi etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı TDK sözlük anlamı

Türkçe kelimelerin kökenlerine göre ayırt etmek mümkündür. Herkesin daha önce görmediği bir sözcük türüyle karşılaşması olası bir durumdur. Bireyler tevdi etmek sözcüğünü gördüklerinde sözlüklerden yardım alabiliyor. Sözlüklere başvuran bireyler, tevdi etmek kelimesinin anlamını araştırıyor. Tevdi Etmek ne demek, ne anlama gelir? Tevdi Etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı hakkında bilgi alabileceğiniz detaylı bir içerik derledik.

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Günümüzde kullanılan tevdi etmek kelimesinin anlamı oldukça basittir. Çok kullanılan tevdi etmek kelimesi, bırakmak anlamında kullanılıyor. Bir diğer anlamı ise vermektir.

Tevdi Etmek Ne demek, Ne Anlama Gelir?

Anlamı merak edilen tevdi etmek günümüzde çok kullanılıyor. Kelimelerin çok görüldüğü zamanlarda bireyler anlam bakımından yetersiz olmak istemiyor. Kendini geliştirmek adına tevdi etmek sözcüğü araştırılabiliyor. Sözlükleri bulunmayan kişiler internetten yardım alarak tevdi etmek sözcüğünü araştırabiliyor.

Tevdi etmek sözcüğünün iki farklı anlamı bulunuyor. Bırakmak ve vermek anlamına sahip olan bir kelime türüdür. Bireyler tevdi etmek kelimesini, bırakmak veya vermek anlamında tercihlerine göre kullanabiliyor.

Tevdi Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

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Nasıl yazıldığı merak edilen kelimeler arasında, tevdi etmek sözcüğü de bulunuyor. Tevdi etmek her zaman ayrı olarak yazılmalıdır. Bitişik yazılması, tevdi etmek kelimesinde yazım yanlışına yol açacaktır.

TDK Sözlük Anlamı

TDK'da araştırma yapan her birey, birçok sözcük hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Anlamı araştırılan tevdi etmek sözcüğü, TDK'da yer alan bir sözcük çeşididir. TDK'ya göre, vermek anlamındadır.

 

 

 

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