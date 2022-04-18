Tevatür ne demek, ne anlama gelir? Tevatür olmak kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Kullandığımız her kelimenin kökeni Türkçe olmayabilir. Konuşurken fark etmeden yabancı kökenli sözcükler de kullanırız. Bunun nedeni ise yabancı kökenli sözcüğün çok uzun zaman öncesinde dilimize yerleşmiş olmasıdır. Tevatür de Arapça kökenli ancak dilimizde de kullanılan bir sözcüktür.

Tevatür Ne Demek? Ne Anlama Gelir?

Tevatür, bilinirliği az olan bir sözcüktür. Bu yüzden ilk kez duyulduğunda anlamı merak edilmektedir. Tevatür kelimesi, yaygın söylenti anlamındadır. Bir diğer açıklaması ise ağızdan ağıza yayılan haber demektir. Ayrıca bir haberin, yalan bir söz üzerine bir araya gelmesi her zaman mümkün olmayan ve her daim güven duyulan kişilerin bildirmeleri anlamına da gelmektedir.

Tevatür Olmak Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Bir sözcüğün anlamını öğrenmek için mutlaka sözlük anlamı incelenmelidir. TDK sözlüğü de dilimizde kullanılan sözcüklerin anlamını en yalın ve anlaşılır hali ile vermektedir. Tevatür olmak kelimesinin de TDK sözlüğünde anlamı bulunmaktadır. TDK sözlüğünde tevatür kelimesi, çok yaygın olan söylenti ve dilden dile yayılan doğru ya da yalan haber demektir.