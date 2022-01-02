Tevakkuf Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Tevakkuf Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Tevakkuf kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Durma 2- Yolunu Gözlemek 3- Eğleşmek 4- Oyalanmak 5- Duraklama

Tevakkuf Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

15. yüzyılda literatüre girmiş tevakkuf kelimesi, Osmanlıca kaleme alınmış metinlerde sıklıkla kullanılır. Bu kelimenin ilk anlamı beklemek, durmak ve mola vermektir. Tasavvuf şairleri sevgilinin yollarını gözlediklerini ve onları çok özlediklerini belirtmek için de şiirlerinde bu sözcüğe yer vermişlerdir.

Tevakkuf kelimesi, ek alarak birçok farklı anlamda kullanılır. Örneğin bila-tevakkuf sözcüğü, hiç tereddüt etmeden, bir an bile duraklamadan anlamına gelir. Dünya için kullanılan alem-i tevakkuf tamlaması ise oyalanma yeri demektir.

Tevakkuf Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Tevakkuf kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Ayakta beklemek,

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İkinci Anlamı: Gerçekleşmesi dış koşullara bağlı olan

Tevakkuf Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Sevgilinin yolunu yıllar boyunca tevakkuf ettik de kendisinden tek bir haber bile gelmedi.