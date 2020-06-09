TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu 2 milyonu aştı

Koronavirüs salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına burs tahsis etmek için hayata geçirilen fonun kapsamını genişleten TEV, vefat eden sağlık çalışanları çocukları başta olmak üzere salgın döneminde koronavirüse yakalanıp vefat eden tüm bireylerin çocuklarına ihtiyaç kriterleri doğrultusunda burs desteğinde bulunacak.

'HAYATLARI BOYUNCA DESTEK OLMAYI AMAÇLIYORUZ'

Kurumların ve bireylerin desteğiyle fonun kısa sürede büyüyerek 2 milyon lirayı aştığını belirten TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, şunları söyledi:

"Bu seferberlikte yola çıkarken amacımız sadece sağlık çalışanları değil ilerleyen dönemde korona döneminde çalışırken vefat edenlerin çocuklarına da eğitim desteği sağlamak için kapsamımızı genişletmekti. Kurumlar ve bireylerin projemize desteğiyle fonumuz kısa sürede büyüdü ve bugün itibarıyla 2 milyon TL’yi aştı. Bize ilham ve cesaret veren bu dayanışmayla fonumuzun kapsamını genişletiyoruz ve başta yine vefat etmiş sağlık çalışanlarımızın çocukları olmak üzere korona döneminde virüse yakalanarak vefat eden herkesin çocuğuna ihtiyaç kriterleri gözetilerek destek vermek üzere projemizi büyütüyoruz. Misyonumuz gereği, bize miras bırakılan çocuklarımızın gelecekteki eğitim hayatlarında nasıl destekleneceklerini tüm ayrıntılarıyla çalışarak, onlara mümkün oldukça eğitim hayatları boyunca destek olmayı amaçlıyoruz. İnanıyoruz ki, korona yüzünden vefat eden bu vatandaşlarımız, özveriyle çalışırken yaşamlarını yitirdiler. Şimdi hepsinin çocuklarına sahip çıkmak istiyoruz."