TEV büyük sanatçıyı andı

TEV Mütevelli Heyeti Üyesi Ahmet Adnan Saygun ve eşi Nilüfer Saygun, TEV tarafından dijital ortamda düzenlenen mevlit ve dualarla anıldı. TEV’in her yıl geleneksel olarak Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki mezarları başında yaptığı anma töreni, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle online ortamda yapılarak 6 Ocak’ta TEV YouTube kanalı üzerinden yayınlanarak sevenleriyle paylaşıldı.

‘İYİLİĞE DESTEK VEREN BİR İNSANDI’

Anma töreninde konuşan TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, “TEV olarak 54 yıldır eğitimde fırsat eşitliği adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vakfımızın bu yolculuğunda bizim yanımızda olan çok değerli bağışçılarımız vardı. Bu 1500’e yakın hayırsever insan arasında kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de var. Hem onların desteklerinin bizim için ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha hatırlatmak hem de topluma mal olmuş bu kıymetli insanları sevenleriyle buluşturmak amacıyla her yıl anma törenleri gerçekleştiriyoruz. Bu yıl pandemi nedeniyle anma törenlerimizi dijital ortama taşıdık ve ilk online törenimizi 30’uncu ölüm yıldönümünde Ahmet Adnan Saygun için düzenledik. Kendisi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilklere imza atmıştı. Cumhuriyet tarihinin devlet sanatçısı ünvanını alan ilk sanatçısıydı. Ayrıca ilk Türk operasının da besteci. Ahmet Adnan Saygun iyiliğe destek veren bir insandı. Eğitime vakfımızı destekleyerek hizmet etti. Ayrıca iki dönem TEV Mütevelli Heyetinde yer alarak de vakfımıza da hizmetlerini sundu. Vefatından sonra kurulan fonundan bugüne dek 200’e yakın öğrencimize eğitim bursu verildi. Kendisini ve kıymetli eşini rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların eğitim için başlattığı hareketin onları ışıkla aydınlatmasını diliyoruz. Mekanları cennet olsun” dedi.

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