TEV bursiyer rekoru kırdı

Haberin Devamı

1 Eylül tarihinde göreve başlayan TEV Genel Müdürü Banu Taşkın devam eden ve başlayacak olan projelerini anlattı. Taşkın; “2021-2022 dönemine bakarsak 9 bin bursiyere çıkardık. Bu TEV tarihinde en yüksek sayı. Çocuklar mezun olana kadar belli kriterleri sürdürmeleri halinde burs almaya kesintisiz devam ediyor. Mezun olanların yerine de yenilerini alıyoruz. Bugüne kadar bağlanan burs sayısı 260 binin üstünde” dedi.

BAŞVURULARDA CİDDİ ARTIŞ

Kimlere burs verildiğini ve bursluluğun devam etmesini sağlayan kriterlerin neler olduğunu da anlatan Banu Taşkın sözlerini şöyle sürdürdü: “Eylül ayında duyuru yapıyoruz. Geçen sene 35 bine yakın bir başvuru yapılmış. Bu sene 59 binin üstündeydi. Yaklaşık yüzde 70 bir artış oldu. Bir de bu sene özellikle pandemiden dolayı kapanmanın ardından okula dönüş sürecinde ihtiyaçlar fazlalaştığı için üniversite öğrencilerine 500 lira ek ödeme yaptık.

Burs verme konusunda birinci öncelik aslında ‘ihtiyaç’. Aynı durumda olan öğrenciler arasında ise daha başarılıyı seçiyoruz. Onun dışında başka bir kriterimiz yok. Ancak dezavantajlı gruplara bir ayrıcalık sağlıyoruz. Bazı afetler ve koronavirüs nedeniyle hayatı etkilenmiş öğrencilere öncelik tanıyoruz. Buradaki amacımız sosyal anlamda da çözümler sunmak. Bu dezavantajlı öğrencilerden de notlarını düzeltmelerini istiyoruz.

Başarı bursu, not ortalaması 2.50’nin altına düşünce kesiliyor. Ancak başarısızlığın nedenini araştırıyoruz. Özel durum hassasiyetlerini göz ardı etmiyoruz. Çocuk o dönemde olağan üstü bir şey yaşamış olabilir, aileden birini kaybetmiş olabilir, sağlık problemi yaşamış olabilir. Böyle durumlarda başarı durumuna bakılmaksızın yeniden değerlendirme yapılıyor. Yaşanan büyük sorunlarda hayat boyu desteği ihmal etmiyoruz.

TEV BURSİYERLERİ DAHA UMUTLU

2 bin 300 aktif bursiyer ve 820 mezun olmuş bursiyer arasında çok kapsamlı bir araştırma yapıldı. Mezun bursiyerlerin diğer mezunlardan daha umutlu olduklarını görüldü. Yani eğer TEV’den burs alıp mezun olan bir genç geleceğe daha umutla bakıyor. Bu bence çok güzel. Çünkü demek ki birisi arkasından destekleyince gençlerin umudu artıyor.

İş bulma oranlarına baktığımızda da TEV bursiyeri öne çıkıyor. Bir diğer sonuca göre ki bu benim kadın olarak çok önemsediğim bir konu. TEV bursiyeri kadınların diğerlerine göre yüksek eğitim alma oranı daha yüksek.

Haberin Devamı

TEV BURSU ALANLAR ‘GÖNÜLLÜ’ OLUYOR

TEV bursiyeri olarak yaşamını sürdürenler arasında bir diğer önemli nokta da gönüllülük. Bursiyerlerimizin sosyal sorumluluk konularında çalışmaya devam ettiklerini gözlemledik. Bursiyerlerimizin yaşadıkları bölgeye karşı sorumlukları ve STK’larda bulunma oranları da oldukça yüksek.

Mezun olduktan sonra burs verenlerin oranı da çok yüksek. Bizden mezun olan bir kız öğrencimiz işe girmiş ve terfi etmiş. İlk terfi maaşıyla bağış yapmış. Not olarak da ‘Ben TEV bursuyla okudum ve başarı elde ettim. Bu mutluluk ve coşkuyla bağışta bulunmak istedim’ yazmış.

Haberin Devamı

TEK DESTEK MADDİ DEĞİL

Çocuklara mentör atamak çok önemli. Profesyonel arkadaşlarımız gençlere hem akademik hem sosyal hem de iş hayatında mentörlük yapıyor. Stajda nasıl davranmaları gerektiğini, nelerin önemli olduğunu anlatıyor, haftalık programlar hazırlıyoruz. 'Benim ailemde okuma yazma bilmeyenler var, kurumsal hayata dair hiçbir bilgi sahibi değilim’ diyenler var. Onlara bu zorlukları aşmaları konusunda destek veriyoruz. Biz şunu gördük ki TEV bursunu alınca öğrencilerin tamamlama oranı çok yüksek oluyor. ‘Sayenizde yarıda kalmadı, bitti’ dedirtmek, çok özel bir mutluluk.

Bağışçılarla da görüşüyorum ve her görüştüğümde duygulanıyorum. Hayat boyu edinilmiş kazançları bu kutsal amaç uğruna harcamak ve bu kararı bu dünyadayken alabilmek beni çok duygulandırıyor.”