TEV 75 genci yurtdışına gönderiyor

Pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen basın toplantısına TEV Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer M. Koç, öğrencilere başarılar dilediği mesajı ile katıldı. Yazılı mesajında bursiyerlerin nice gururlar yaşatacağına inandıklarını belirten Ömer M. Koç, şunları söyledi:

"Gerek dünya gerekse Türkiye koronavirüs nedeniyle çok zor günlerden geçiyor. Sosyal mesafe kuralları sebebiyle fiziki olarak birlikte olamadığımız bugün yeni dönem yurtdışı bursiyerlerimizin ailemize katılmasının heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Müsterihim ki, gönlü yurt sevgisiyle dolu 75 yurtdışı bursiyerimiz bu ailenin bir parçası olarak bizlere nice gururlar yaşatacak, yurda dönüp ülkemiz için değerli katkılar yaratacaklardır. Yurtdışı burslarımızın mevcudiyetinde büyük katkısı olan yurtdışı ülke ve kurumlarımıza, onların kıymetli temsilcileri nezdinde ülkemizin aydınlık geleceğine katkılarından dolayı şükran duygularımı iletmek istiyorum. Dostluğunuz bizim için çok değerli… Bu yolda en büyük gücümüz olan kıymetli bağışçılarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarım."

'GENÇLERİMİZİ BAŞARILI ÜNİVERSİTELERE UĞURLUYORUZ'

Eğitimde fırsat eşitliğine inan TEV'in gençlerin geleceğine odaklandığını söyleyen TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ise şöyle konuştu:

“Avrupa ülkeleri, ABD ve Uzakdoğu’nun önemli eğitim kurumlarıyla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerden memnuniyet verici sonuçlar aldık. Hep birlikte bursiyer seçimleri için titiz bir çalışma yürüttük. Bu yıl pandemi sebebiyle mülakatları zoom üzerinden online yapma imkanımız oldu. Yaklaşık 552 aday 8 ayrı günde ve 8 ayrı oturumda mülakata alındılar. Önceden aldığımız tedbirlerle bu aşamaları işbirliği yaptığımız kurumlarla sorunsuz tamamlamaktan çok mutlu olduk. Bu zamana kadar 1978 öğrenciye yurtdışı burs verdik, halen 131 gencimiz eğitimlerine yurtdışında devam ediyor. 2020 - 2021 eğitim dönemine yurt dışında başlayacak 75 gencimizin de aynı başarıyı göstererek ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerinden hiç şüphemiz yok. Özellikle değinmek istediğim bir konu daha var; bu yıl burs almaya hak kazanan gençlerimiz, 37 farklı ilden ve Türkiye’nin 15 farklı üniversitesinden geliyor. Bu da TEV’in Türkiye’nin vakfı olduğunun en güzel göstergesidir. TEV Ailesi olarak şu ana kadar vakfımızla işbirliği yaparak burs olanaklarımıza katkıda bulunan ülkelere, değerli bağışçılarımıza, kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimizi sunuyorum."

'ARAŞTIRMALARINA DEVAM EDECEKLER'

Bu yıl pandemi dolayısyla yurtdışı burslarına başvuru sürecinin online olarak gerçekleştirdiklerini söyleyen TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, şunları söyledi:

"Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki; bu yıl hem adayların başarı oranının yükseldiğini hem de başvuruların yüzde 25 civarında artış gösterdiğini görüyoruz. Kendi alanlarında başarılı akademisyenlerden oluşan jüri tarafından seçilen 75 öğrencimiz burs almaya hak kazandı. Bu öğrencilerimiz dokuz ülkedeki 38 üniversitede eğitim hayatlarına devam edecekler. Öğrencilerimizin hepsi dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim alacak. Ancak pandeminin bursiyerlerimizi de etkilediği bir gerçek. Bu durumu rakamlarla size izah etmek isterim. Burs alan 75 öğrencimizden 15'i yüz yüze eğitime devam edebilecek. 42 bursiyerimiz eğitimlerine hibrit model, 13 bursiyerimiz ise online olarak devam edecek. 5 bursiyerimiz de 2021 sonbaharında eğitimlerine kaldığı yerden devam edebilecekler. Tabii buradan bursiyerlerimizde seslenmek istiyorum. Sevgili bursiyerler, büyük bir ayrıcalığa hak kazandınız, zoru hatta en zoru başardınız. Tüm kalbimle sizi tebrik ediyorum. Biz TEV olarak sizin parlak geleceğinizi düşündükçe heyecanlanıyoruz. Hayatınızın en verimli dönemini en iyi şekilde geçirmeniz en büyük arzumuz. Size inancımız tam. Bu anlamda TEV olarak günümüze vesile olan siz bağışçılarımıza, siz yabancı ülke temsilcilerimize, program ortaklarımıza, yani hayal ortaklarımıza imkanlarınızı Türkiye ve Türk gençlerinin eğitimi yolunda seferber ettiğiniz için teşekkür ediyor, minnet ve şükranlarımızı sunuyorum."

4 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE FON

TEV yurtdışı bursunu almaya hak kazanan 75 öğrenci; mühendislik-teknik, sosyal bilimler, ekonomi-işletme ve tıp alanındaki eğitimlerine, Almanya, Fransa, Singapur, İtalya, İspanya ve Danimarka’da devam edecek. Türk Eğitim Vakfı yurtdışı burslarını verirken bu ülkelerin hükümetleri veya çeşitli resmi kurumlarıyla müşterek çalışıyor. Bu zamana kadar dokuz ülkeyle işbirliği yapan TEV, başarılı gençlere burs imkânı sağlayan ve en büyük bütçeyi ayıran tek sivil toplum kuruluşu olma özelliğini taşıyor. TEV, yurtdışı bursu için her yıl yaklaşık bir milyon doların üstünde fon ayırırken işbirliği yapılan kurumlarla birlikte bu tutar 4 milyon doları aşıyor.