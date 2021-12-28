Tetkik ne demek, ne anlama gelir? Tetkik kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Tetkik kelimesi dilimize Arapçadan geçen bir kelime olarak ifade edilebilir. Sıklıkla kullanılmakta olan tetkik kelimesi inceleme ve araştırma manasına gelmekte olan bir kelime olarak da bilinmektedir. Tetkik kelimesi genel olarak tetkik etmek şeklinde kullanılan bir kelime olarak ifade edilebilir.

Tetkik Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Tetkik kelimesi özellikle tıp alanında oldukça fazla kullanılan bir kelime olarak bilinmektedir. Kullanılan tetkik kelimesinin ise genel olarak araştırmak ve incelemek manasına geldiğini söylemek mümkündür. Tetkik kelimesinin birinci anlamı ise isim olarak kullanılmaktadır. Tetkik kelimesinin ikinci anlamı ise yine isim olarak kullanılmaktadır. Kelimenin ikinci anlamı ise araştırma manasına gelmektedir.

Tetkik Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Tetkik kelimesi Türk dil kurumuna göre inceleme ve araştırma manasına gelmekte olan bir kelimedir. Tetkik kelimesinin dilimizde oldukça fazla kullanıldığını söylemek mümkündür. Tetkik kelimesinin özellikle tıp alanında sıklıkla kullanılan bir kelime olduğunu söylemek mümkündür. Tetkik kelimesi aynı zamanda incelemek ve araştırmak kelimeleri yerine de kullanılabilmektedir. Türk dil kurumuna göre tetkik kelimesi araştırma anlamına gelmektedir.