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Tesviye ne demek, ne anlama gelir? Tesviye kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Tesviye#Tesviye Ne Demek
Tesviye ne demek, ne anlama gelir Tesviye kelimesinin TDK sözlük anlamı

Bireylerin iletişim halindeyken duyduğu kelimelerin birçok anlamı bulunuyor. Yazı içerisinde kullanılan kelimelerden biri de, tesviye kelimesidir. Bireyler birçok kelimenin sözlük anlamlarını öğrenmek adına kaynaklara başvuru yapabiliyor. Tesviye kelimesi bireylerin karşılaştığı ve araştırdığı bir kelimedir. Tesviye ne demek, ne anlama gelir? Tesviye kelimesinin TDK sözlük anlamı konusunda bilgi edinmek için sizlere detayları derledik.

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İnternet yazıları içerisinde tesviye kelimesi belirlenen anlamıyla çok yaygın kullanılıyor. Herkesin bildiği tesviye kelimesinin TDK'da belirlenen anlamı, düzlemedir.

 Tesviye Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Sözcük türlerinin neyi ifade ettiği konusuyla ilgilenen bireyler bulunuyor. Bireylerin araştırdığı sözcüklerin tamamı bir anlama sahiptir. Araştırılan tesviye kelimesinin sözlük karşılığı da merak ediliyor. Bireyler en doğru anlamları öğrenmek için sözlüklere veya internette arama yapabiliyor. Tesviye kelimesi sözlüklerde kişilerin göz attığı bir kelimedir. Sözlüklere bakarak tesviye kelimesinin araştırması yapılabiliyor. Ne anlama geldiği konusunda bilgi sahibi olmanın yolları bulunuyor. Tesviye kelimesi, düz duruma getirme anlamında kullanılıyor. Düzleme anlamında da kullanılan bir kelimedir.

 Tesviye Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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 Her bir kelimenin TDK'da belirtilmiş olan bir anlamı bulunuyor. TDK, Türkçe dilindeki tüm sözcüklerin doğru yazılışlarını ve anlamlarını paylaşan kurumdur. Tesviye kelimesinin anlamı da, TDK'da yer alıyor. TDK sözlük anlamı araştırması yapanlar, tesviye kelimesinin kapsamlı araştırmasını gerçekleştiriyor. TDK'ya göre tesviye kelimesinin sözlük anlamı, düzlemektir. Düzleme veya düz duruma getirme anlamında kullanılabilen bir sözcüktür.

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