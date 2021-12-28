Tesviye ne demek, ne anlama gelir? Tesviye kelimesinin TDK sözlük anlamı

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İnternet yazıları içerisinde tesviye kelimesi belirlenen anlamıyla çok yaygın kullanılıyor. Herkesin bildiği tesviye kelimesinin TDK'da belirlenen anlamı, düzlemedir.

Tesviye Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Sözcük türlerinin neyi ifade ettiği konusuyla ilgilenen bireyler bulunuyor. Bireylerin araştırdığı sözcüklerin tamamı bir anlama sahiptir. Araştırılan tesviye kelimesinin sözlük karşılığı da merak ediliyor. Bireyler en doğru anlamları öğrenmek için sözlüklere veya internette arama yapabiliyor. Tesviye kelimesi sözlüklerde kişilerin göz attığı bir kelimedir. Sözlüklere bakarak tesviye kelimesinin araştırması yapılabiliyor. Ne anlama geldiği konusunda bilgi sahibi olmanın yolları bulunuyor. Tesviye kelimesi, düz duruma getirme anlamında kullanılıyor. Düzleme anlamında da kullanılan bir kelimedir.

Tesviye Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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Her bir kelimenin TDK'da belirtilmiş olan bir anlamı bulunuyor. TDK, Türkçe dilindeki tüm sözcüklerin doğru yazılışlarını ve anlamlarını paylaşan kurumdur. Tesviye kelimesinin anlamı da, TDK'da yer alıyor. TDK sözlük anlamı araştırması yapanlar, tesviye kelimesinin kapsamlı araştırmasını gerçekleştiriyor. TDK'ya göre tesviye kelimesinin sözlük anlamı, düzlemektir. Düzleme veya düz duruma getirme anlamında kullanılabilen bir sözcüktür.