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Teşvik nedir? Teşvik almak ne demek? Teşvik kelimesi TDK sözlük anlamı..

Teşvik nedir Teşvik almak ne demek Teşvik kelimesi TDK sözlük anlamı..

Dilimize Arapçadan geçmiş olan teşvik kelimesi, şevk sözcüğünden türetilmiştir. Şevk, bir şeye karşı duyulan aşırı istek ve özlem anlamlarına gelirken, teşvik sözcüğü de bir kişiyi, istediği bir şeyi gerçekleştirmesi adına cesaretlendirmek demektir. Bu kelime birçok kalıp ifade ve tamlamanın içinde de yer alır. Örneğin: ''Teşvik Primi'' Teşvik ne demek? Teşvik TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Teşvik kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Ayartı 2- Cesaretlendirme 3- Destekleme 4- Kışkırtma 5- Arka Çıkma 6- Yüreklendirme

 Teşvik Ne Demek?

12. yüzyıldan beri kullanılmakta olan teşvik kelimesinin sözlük anlamı, birisini yapmak istediği bir şey için yüreklendirmek demektir. Bu kelimenin fiil hali ''teşvik etmek'' şeklinde yazılır. Teşvik sözcüğü olumlu eylemler için kullanılır. Bu nedenle teşvik ile tahrik kelimeleri anlamca farklıdır. Tahrik, kişinin istemediği, olumsuz eylemleri kapsar. Kişinin teşvik edildiği şeyler ise hem manen hem de madden olumlu sonuçlar doğurabilecek eylemlerdir.

 Teşvik TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre teşvik kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Birisini yapmak isteyip de yapamadığı şeyler için cesaretlendirmek

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 İkinci Anlamı: Kışkırtmak, harekete geçirmek

 Teşvik Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Beni mühendis olmam için teşvik eden öğretmenime can-ı gönülden minnettarım.

 2- Gençleri sağlıklı ve dengeli beslenmeye teşvik etmeliyiz.

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