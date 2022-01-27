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Teşvik etmek ne demek, ne anlama gelir? Teşvik etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#TDK#Teşvik Etmek#Teşvik Etmek Ne Demek
Teşvik etmek ne demek, ne anlama gelir Teşvik etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı TDK sözlük anlamı

Teşvik etmek, özendirerek isteklendirmek anlamı taşır. Yüreklendirerek cesaret vermek şeklinde de açıklanabilmektedir. Teşvik etmek ne demek, sözlük anlamı ve Türk Dil Kurumu tabiri ve yazılışı hakkında detayları derledik.

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Teşvik etmek, önermek, özendirmek ve istek uyandırmaktır. Medya organlarında sıklıkla vurgulanan bir tavırdır. Günlük hayatta da kullanılan teşvik etmek eylemi olumlu ve olumsuz yönlendirmedir. İyi niyetli teşvik etmek ve kötü niyetli teşvik etmek şeklinde görülebilmektedir.

 Teşvik Etmek Ne Demek?

 Teşvik etmek, özendirerek eyleme geçirmektir. Bir öğretmen örneği; “Öğrencisini teşvik etmek için elinden geleni yapıyordu.” Teşvik etmek, özendirerek yüreklendirmek demektir. İletişim becerisini kullanarak, doğru teşvik yöntemiyle, pek çok olumsuzluk ortadan kaldırılabilir.

 Ne Anlama Gelir?

 Teşvik etmek, güvendirerek özendirmek ve yüreklendirmek anlamına gelmektedir. İyilik için olabileceği gibi teşvik etmek kötülük için de yapılabilen bir yönlendirmedir. Herkes için doğru teşvik yönlendirmesi büyük kazançtır.

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 Teşvik Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 Teşvik etmek, özendirmek, yüreklendirmek anlamı taşımakta ve ayrı ayrı yazılmaktadır.

 Teşvik etmek şeklinde yazım doğru, teşviketmek yanlıştır. Teşvik etmek; önerme, yönlendirme ve harekete geçirmek şeklinde ayrı ayrı iki eylem ifade etmektedir.

 TDK Sözlük Anlamı

 Teşvik Etmek Türk Dil Kurumu Sözlüğünde de Özendirmek, isteklendirmek olarak görülmektedir. Olumlu olumsuz örneklerle açıklanmaktadır. Olumlu örnek “O vakitler, bu kadarcık ümit ve teşvik bizi heyecanlandırmaya yeterdi.” F. Rıfkı Atay

 Olumsuz örnek; "Arkadaşlarını kavgaya teşvik ederek aralarını bozdu."

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