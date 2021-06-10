Testosteron Nedir? Testosteron Hormonu Ne İşe Yarar, Testosteron Artıcı Besinler Nelerdir?

Testosteron hormonunun yaradığı pek çok şey vardır. Vücutta önemli görevleri olan testosteron hormonu çok önemlidir. Testosteron hormonu erkeklik hormonu olarak da bilinir.

Testosteron Nedir?

Testosteron bir erkeklik hormonudur. Kimya biliminde Androjen grubuna bağlı olarak bilinen bir steroid hormonudur. Testosteron memeli canlılarda yer almaktadır. Erkeklerde daha fazla üretilen testosteron hormonu kadınlarda da bir miktar vardır. Kadınlarda testosteron hormonu yumurtalıklarda üretilirken, erkeklerde daha fazla üretim olur ve testosteron hormonu testislerde üretilmektedir. Testosteron hormonunun çok az bir kısmı böbrek üstü bezlerinden salgılanıyor. Testosteron eksikliği nedeni ile birçok hastalık ortaya çıkabilir.

Testosteron Hormonu Ne İşe Yarar?

Testosteron hormonu özellikle erkek sağlığına çok etki etmektedir. İşte testosteron hormonunun bütün görevleri;

1) Sperm Üretimi

Testosteronun en önemli görevleri arasında sperm üretimi gelmektedir. Erkeklerde testosteron hormonu sperm üretimini arttırır. Sperm üretimi erkeklerde son derecede önem teşkil ediyor. Bundan ötürü sperm üretimi için testosteron birincil sırada yer alıyor.

2) Cinsel İstek Artması

Testosteron hormonunun artması ile birlikte erkeklerde cinsel istek te artmaktadır. Dolayısıyla cinsel isteğin artması bu hormonun artması ile dolaylı yoldan ilişkilidir. Cinsel isteğin artmasını sağladığı gibi cinsel işlevini yerine getirilmesini de sağlamaktadır.

3) Kas Gücü Arttırımı

Testosteron hormonunun artması kas gücünü de arttırmaktadır. Kas gücü için çok önemli bir hormon olan testosteron hormonu özellikle spor yapan kişilerde çok önemlidir. Kas gücünün fazla olması erkeklerde testosteron ile ilişkilidir.

4) Penis Sertleşmesi

Erkeklerde penis sertleşmesinde temel olan hormonlardandır. Testosteron hormonu penis sertleşmesini sağlar ve penisin cinsel birliktelik sırasında vajina ile birleşmesini sağlamaktadır. Penis sertleşmesinde temel olarak görev edinen bir hormondur.

Testosteron Arttırıcı Besinler Nelerdir?

1) Kabak Çekirdeği

Kabak çekirdeği testosteron hormonunu arttıran besinlerin başında yer almaktadır. Kabak çekirdeği doğrudan erkeklerde prostat bezini genişletmektedir. Kabak çekirdeği ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda yaşam kalitesini arttırdığı da görülmüştür. Düzenli olarak kabak çekirdeği tüketimi sonucunda testosteron hormonu da artacaktır.

2) Ispanak

Hem demir bakımından hem de magnezyum açısından çok zengin bir besindir. Ispanak ayrıca yüksek lifli gıdalar arasındadır. Düzenli olarak tüketimi sonucunda testosteron hormonunu da erkeklerde arttırmaktadır. Ispanak ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda bu hormonun testosteron ile ilişkisi de kanıtlanmıştır.

3) Domates

Prostat kanserini azaltan bir besindir. Domates ayrıca antioksidan özelliği de bulunmaktadır. Testosteron hormonu eksikliğinde domates tüketimi önerilmektedir. Likopen emiliminde önemli görevi olduğu bilinen domates likopen içermektedir. Domates vücutta kanserle de savaşan gıdalar arasındadır.

4) Kara Lahana

En faydalı yiyecekler arasında kara lahana gelmektedir. Testosteron hormonunun doğrudan artmasına yardımcı olan kara lahana doktorlar tarafından da tüketilmesi önerilmektedir. Kara lahana prostat sağlığını da korumakta olup yoğun miktarda K vitamini barındırmaktadır. Erkeklerde üreme sağlığına çok iyi gelmektedir.

5) Nar

Prostat kanseri açısından Nar tüketimi öneriliyor. Erkeklik hormonunu arttırmaktadır. Narı doğrudan tüketebilir ya da nar suyu olarak tüketebilirsiniz. Nar düzenli olarak tüketildiğinde testosteron hormonunu arttırıyor. Nar insan vücudunda ki PSA değerini de arttırmaktadır. Testosteron hormonu azlığında Nar tüketimi doktorlar tarafından yoğun olarak önerilmektedir.