Teşrif etmek ne demek, ne anlama gelir? Teşrif etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Teşrif etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Gitmek 2- Varmak 3- Buyurmak 4- Sevindirmek 5- Mutlu Etmek

6- Gururlandırmak 7- Ziyaret etmek 8- Onurlandırmak 9- Misafir Olmak

10- Uğurlamak

Teşrif etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

12. yüzyılda literatüre giren teşrif etmek kelimesi davet edilen bir yere gitmek ve konuk olmak anlamına gelir. Kelimenin yan anlamı ise şeref vermek ve hoşnut etmektedir.

Bu kelimeden türetilen teşrifat sözcüğü, devlet protokolünde uyulması gereken kurallar demektir. Teşrif etmek, kinaye cümlelerinde de sık sık kullanılır. Örnek Cümle: ''Beyefendi de nihayet teşrif etti.''

Teşrif etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Teşrif etmek, iki ayrı sözcükten oluşan bir tamlama olduğu için bitişik değil ayrı yazılması gerekir.

Teşrif etmek - Doğru Kullanım

Teşrifetmek - Yanlış Kullanım

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Teşrif etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Selma Hanım da teşrif ettiğine göre artık akşam yemeğine geçebiliriz.''