Tespit nasıl yazılır? TDK'ya göre tespit kelimesinin doğru yazımı...

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Anlamı üzerinden Türkçede yaygın kullanılan sözcükler içerisinde tespit kelimesi gelmektedir. Aynı zamanda hem okunuşu hem de yazımı üzerinden çok fazla hata yapılan sözcükler içerisinde bulunduğunu da söylemek mümkün.

Tespit Nasıl Yazılır?

Bu Kelimenin doğru şekilde yazılışı, ‘Tespit’ biçiminde ele alınmaktadır. Bir durumu kuşkuya yer vermeyecek biçimde gösterme ya da belirtme ve saptama tespit olarak ifade edilmektedir. Bu anlamı ile beraber doğru yazımı üzerinden ele alarak amaca uygun farklı yerlerde kullanılabilir.

TDK'ya Göre Tespit Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit bu kelimenin doğru yazılışı şu şekilde ele alınmaktadır;

Tespit (Doğru)

Tesbit (Yanlış)

Özellikle aradaki, ‘p’ harfine dikkat etmek gerekmektedir. Bu harf üzerinden hata yapılmadığı sürece doğru şekilde kelime ele alınabilir ve yazım hatası olmadan kullanılabilir. Yazım hatasının düzelmesi ile beraber aynı zamanda okuma hatası da giderilebilir.