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Tespit etmek ne demek, ne anlama gelir? Tespit etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#TDK#Tespit Etmek#Tespit Etmek Ne Demek
Tespit etmek ne demek, ne anlama gelir Tespit etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı TDK sözlük anlamı

İnternet sitelerinin kullanımı günümüzde çok yaygındır. İnternet sitelerinde bireyler tespit etmek sözcüklerini okuduğunda anlam bakımından karşılığını araştırabiliyor. Ne anlama geldiği hususunda tespit etmek sözcüğü herkes tarafından araştırılıyor. Nasıl yazıldığı da merak edilen bilgiler arasında bulunuyor. Tespit etmek ne demek, ne anlama gelir? Tespit etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı hakkında sizler için detayları derledik.

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Günümüzde kullanılan tespit etmek sözcüğü farklı anlamlara sahiptir. Anlam bakımdan önemli olan tespit etmek kelimesi belirlemek anlamında kullanılıyor. Tespit etmek kelimesi her zaman ayrı yazılmalıdır.

 Tespit Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Günümüzde anlam bakımından araştırılan kelimelerden birisi de tespit etmektir. Tespit etmek kelimesinin kullanımı oldukça yaygın olarak bilinen bir kelimedir. Tespit etmek sözcüğünün taşıdığı tüm anlamlar bireyler tarafından internette inceleniyor. Tespit etmek kelimesi bireyler tarafından farklı anlamlarda da kullanılabiliyor. Belirlemek, kuşkuya düşürmeden bir durumu göstermek ve sabitlemek anlamlarında kullanılabilen bir kelimedir. Belirlenen anlamlarından herhangi biri için tespit etmek kelimesi kullanılabilir.

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 Tespit Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 Tespit etmek sözcüğünün yazılış şekli bakımından önemi fazladır. Ayrı olarak yazılan bir kelime olduğundan, tespit etmek kelimesinin bitişik yazılması yanlıştır.

 TDK Sözlük Anlamı

 Tespit etmek kelimesinin TDK'da ki karşılığı belirlemektir. Belirlemek anlamı dışında TDK'ya göre sabitlemek anlamına da sahip olan bir kelimedir. Belirlenen anlamlar dışına çıkmadan tespit etmek kelimesi kullanılabiliyor.

 

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