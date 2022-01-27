Tespit etmek ne demek, ne anlama gelir? Tespit etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Günümüzde kullanılan tespit etmek sözcüğü farklı anlamlara sahiptir. Anlam bakımdan önemli olan tespit etmek kelimesi belirlemek anlamında kullanılıyor. Tespit etmek kelimesi her zaman ayrı yazılmalıdır.

Tespit Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Günümüzde anlam bakımından araştırılan kelimelerden birisi de tespit etmektir. Tespit etmek kelimesinin kullanımı oldukça yaygın olarak bilinen bir kelimedir. Tespit etmek sözcüğünün taşıdığı tüm anlamlar bireyler tarafından internette inceleniyor. Tespit etmek kelimesi bireyler tarafından farklı anlamlarda da kullanılabiliyor. Belirlemek, kuşkuya düşürmeden bir durumu göstermek ve sabitlemek anlamlarında kullanılabilen bir kelimedir. Belirlenen anlamlarından herhangi biri için tespit etmek kelimesi kullanılabilir.

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Tespit Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Tespit etmek sözcüğünün yazılış şekli bakımından önemi fazladır. Ayrı olarak yazılan bir kelime olduğundan, tespit etmek kelimesinin bitişik yazılması yanlıştır.

TDK Sözlük Anlamı

Tespit etmek kelimesinin TDK'da ki karşılığı belirlemektir. Belirlemek anlamı dışında TDK'ya göre sabitlemek anlamına da sahip olan bir kelimedir. Belirlenen anlamlar dışına çıkmadan tespit etmek kelimesi kullanılabiliyor.