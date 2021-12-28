Teşmil ne demek, ne anlama gelir? Teşmil kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Teşmil kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- İhtiva etmek 2- İçermek 3- İhata Etmek 4- Sarmak 5- Bulundurmak

6- Havi olmak 7- Tazammun Etmek 8- Barındırmak 9- Sahip Olmak

10- İstiap Etmek 11- Sığdırmak 12- Kuşatmak

Teşmil Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

asırdan beri kullanılan teşmil kelimesi, kapsamak ve içermek anlamına gelir. Örneğin edebiyat kavramı, roman, şiir, deneme ve öykü kavramlarını teşmil eder. Çünkü edebiyat, bu yazım türlerinin her birini kapsar. Aynı şekilde spor kavramı da, başta futbol, basketbol ve voleybol olmak üzere tüm spor branşlarını teşmil eder.

Teşmil Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Teşmil kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: İçermek ve kapsamına almak

İkinci Anlamı: Kuşatmak, çepeçevre sarmak

Üçüncü Anlamı: Bir yere yetişmek için hızlı adımlarla yürümek, seğirtmek, koşturmak

Teşmil Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Son aldığım kitabın teşmil ettiği konular oldukça ilgi çekici.''