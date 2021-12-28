Teşmil kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- İhtiva etmek 2- İçermek 3- İhata Etmek 4- Sarmak 5- Bulundurmak
6- Havi olmak 7- Tazammun Etmek 8- Barındırmak 9- Sahip Olmak
10- İstiap Etmek 11- Sığdırmak 12- Kuşatmak
Teşmil Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Teşmil Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
Türk Dil Kurumuna göre Teşmil kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.
İlk Anlamı: İçermek ve kapsamına almak
İkinci Anlamı: Kuşatmak, çepeçevre sarmak
Üçüncü Anlamı: Bir yere yetişmek için hızlı adımlarla yürümek, seğirtmek, koşturmak
Teşmil Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
''Son aldığım kitabın teşmil ettiği konular oldukça ilgi çekici.''