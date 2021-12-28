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Teşmil ne demek, ne anlama gelir? Teşmil kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Teşmil#Teşmil Ne Demek
Teşmil ne demek, ne anlama gelir Teşmil kelimesinin TDK sözlük anlamı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan teşmil kelimesi, şamil sözcüğünden türetilmiştir. Şamil, içeren ve kapsayan anlamına gelirken teşmil kuşatmak, dahil etmek ve kapsamak demektir. Bir varlığın ya da nesnenin şamil olarak adlandırılması için çevresindeki varlıklardan daha geniş hacimli olması gerekir. Teşmil ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Teşmil kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

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Teşmil kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- İhtiva etmek 2- İçermek 3- İhata Etmek 4- Sarmak 5- Bulundurmak

 6- Havi olmak 7- Tazammun Etmek 8- Barındırmak 9- Sahip Olmak

 10- İstiap Etmek 11- Sığdırmak 12- Kuşatmak

 Teşmil Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

  1. asırdan beri kullanılan teşmil kelimesi, kapsamak ve içermek anlamına gelir. Örneğin edebiyat kavramı, roman, şiir, deneme ve öykü kavramlarını teşmil eder. Çünkü edebiyat, bu yazım türlerinin her birini kapsar. Aynı şekilde spor kavramı da, başta futbol, basketbol ve voleybol olmak üzere tüm spor branşlarını teşmil eder.

 Teşmil Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Teşmil kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: İçermek ve kapsamına almak

 İkinci Anlamı: Kuşatmak, çepeçevre sarmak

 Üçüncü Anlamı: Bir yere yetişmek için hızlı adımlarla yürümek, seğirtmek, koşturmak

 Teşmil Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Son aldığım kitabın teşmil ettiği konular oldukça ilgi çekici.''

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