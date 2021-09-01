Tesla Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Tesla Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Temmuz 2003 tarihinde mühendis olan Martin Eberhard ile Marc Tarpenning tarafından "Tesla Motors" şeklinde kurulmuş olan firmanın adı, elektirik teknolojisine çok büyük katkılar sağlamasından dolayı ünlü bir mucit ve aynı zamanda da elektrik mühendisi olan Nikola Tesla'nın isminden gelmiştir. Mart 2015 tarihi itibari ile Tesla 2008 senesinden bu yana yaklaşık olarak 70.000 civarında elektrikli arabanın teslimini gerçekleştirmiştir.

Tesla Hangi Ülkenin Markasıdır?

Tesla, Amerika’ya ait olan bir şirkettir. Şirketin merkezi Kaliforniya olmaktadır.

Tesla Nerede Üretiliyor?

Tesla Inc ya da Tesla, elektrikli olan araçları tasarlayan, üreten ve bu araçları satan Kaliforniya merkezli Palo Alto şehrinde üretim yapan bir Amerikan şirketidir.

Tesla Markası Ne Zaman Kuruldu?

Tesla şirketi, 1 Temmuz 2003 tarihinde Kaliforniya içerisinde kurulmuş olan ve büyük bir öneme sahip şirkettir.

Tesla Markasının Sahibi Kimdir?

Tesla markasının kurucuları Elon Musk başta olmak üzere Martin Eberhard, Marc Tarpenning, JB Straubel, Ian Wright olmaktadır.

Tesla Markasının Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi Nedir?

Tesla Inc. ya da kısa bir ifade ile Tesla, elektrikli bir araç tasarlayan, bunu üreten ve satan Kaliforniya'nın Palo Alto şehrinde üretim yapan bir Amerikan şirketidir. Şirket yenilenebilir ya da yeşil enerji ürünlerini üretebilen kardeş firması olan SolarCity ile evlere güneş paneli ya da solar kiremitleri satarak bu araçları ev içerisinde dahi temiz pil enerjisinin depolanmasını sağlamaktadır. TSLA adı ile NASDAQ borsası içerisinde işlem gören kamuya açık bir şirkettir. Tarihinde ilk kez 2013 yılının birinci çeyreği kapsamında hissedarlarına kar payı dağıtmıştır.