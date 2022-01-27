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Teskin etmek ne demek, ne anlama gelir? Teskin etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#TDK#Teskin Etmek#Teskin Etmek Ne Demek
Teskin etmek ne demek, ne anlama gelir Teskin etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı TDK sözlük anlamı

Sükun kelimesinden türetilmiş olan teskin etmek sözcüğü, dilimize Arapçadan geçmiştir. Sükun, kişinin öfkesini kontrol etmesi ve sakin kalması anlamına gelir. Teskin etmek kelimesinin sözlük anlamı birini sakinleştirmektir. Bu kelime teselli etmek anlamında da kullanılır. Teskin Etmek ne demek, ne anlama gelir? Teskin Etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? Örnek cümlelerle birlikte ayrıntılı olarak derledik.

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 Teskin Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Yatıştırmak 2- Sakinleştirmek 3- Telkinde Bulunmak 4- Yumuşatmak

 5- Aralarını bulmak.

 Teskin Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Yaklaşık olarak 10 asırdır kullanılmakta olan teskin etmek kelimesi, acı çeken birine teselli vermek ya da kızgın birisini yatıştırmak anlamına gelir. Osmanlı döneminde harflerin okunuşları tenvin ve sakin olarak ikiye ayrılırdı. Bu dönemde teskin etmek kelimesi harflerin sakin okunması manasında da kullanılırdı.

 Teskin etmek kelimesinden türetilmiş birçok sözcük vardır. Bunlar arasında en bilineni müsekkin sözcüğüdür. Müsekkin yatıştırıcı, sakinleştirici anlamına gelir.

 Teskin Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 Teskin etmek kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. Dil bilgisi kurallarına göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir.

 Teskin Etmek - Doğru Kullanım

 Teskinetmek - Yanlış Kullanım

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 Teskin Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Öfkesi bir türlü dinmeyen arkadaşımı teskin edebilmek için akla karayı seçtim.''

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