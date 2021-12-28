Teşkil etmek ne demek, ne anlama gelir? Teşkil etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK Sözlük Anlamı

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Teşkil Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Meydana getirmek 2- Yaratmak 3- Ortaya Çıkarmak 4- Oluşturmak

5- İttihaz Etmek 6- Bir Araya Getirmek 7- Birleştirmek 8- Bütünlemek

9- İfa Etmek 10- Gerçekleştirmek

Teşkil Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

14. yüzyılda literatüre giren teşkil kelimesi, belli başlı parçaları bir araya getirerek yeni bir şey ortaya çıkarmak, yapmak ve icra etmek anlamına gelir.

Bu kelimeden türetilen diğer sözcükler şunlardır:

1- Teşekkül Etmek: Meydana gelmek

2- Müteşekkil: Birden fazla parçanın bir araya getirilmesiyle şekil kazanan ve ortaya çıkan

3- Teşkilat: Belli bir amaç doğrultusunda hareket eden kolektif oluşum

Teşkil Etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Dil bilgisi kurallarına göre tamlamalar ayrı yazılır. Kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir:

Teşkil Etmek - Doğru Kullanım

Teşkiletmek - Yanlış Kullanım

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Teşkil Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Yeni kurallar teşkil etmenin vakti geldi de geçiyor bile.''