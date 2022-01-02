Teshil Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Teshil Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrewa ne olacak53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrew'a ne olacak?#Ghislaine Maxwell
Şimdi de gözlerde virüs salgını Belirtilere dikkat... Korkutan uyarı geldiŞimdi de gözlerde virüs salgını! Belirtilere dikkat... Korkutan uyarı geldi#Pandemi
Daumdan özel açıklamalar Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... En iyi kadro F.Bahçede ama...Daum'dan özel açıklamalar! Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... 'En iyi kadro F.Bahçe'de ama...'#Daum
Bakan Dönmez duyurmuştu: Kademeli tarife başladıBakan Dönmez duyurmuştu: Kademeli tarife başladı#Elektrik
Flurona alarmı... İlk vaka açıklandıFlurona alarmı... İlk vaka açıklandı#Flurona
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor Büyük mağduriyet yaşayabilirsinizMilyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Büyük mağduriyet yaşayabilirsiniz#Otomobil
Sosyal medyada yeni tuzak: Başkasının kocasıyla flört ettin, bu linke tıklaSosyal medyada yeni tuzak: Başkasının kocasıyla flört ettin, bu linke tıkla#İstanbul
Aşı olanlara Omicron uyarısı... Bu 3 belirtiye dikkatAşı olanlara Omicron uyarısı... Bu 3 belirtiye dikkat#Omicron
Gören şaşkına döndü: Gökten balık yağdıGören şaşkına döndü: Gökten balık yağdı!#ABD
Spiral taktırmak çok üşüyenlerin derdine çare mi oluyor Dünya varmış ve sıcakmışSpiral taktırmak çok üşüyenlerin derdine çare mi oluyor? 'Dünya varmış ve sıcakmış'#Spiral
İran sınırında korkunç dram... Çocukları kurtulsun diye kendini böyle feda ettiİran sınırında korkunç dram... Çocukları kurtulsun diye kendini böyle feda etti #Afgan Kadın
İnsan safarisinin yapıldığı o tepede...İnsan safarisinin yapıldığı o tepede...#İnsan Safarisi
Türkiye minik Asiye’yi konuşmuştu Son durumunu açıkladı: Yüz sinirlerinde…Türkiye minik Asiye’yi konuşmuştu! Son durumunu açıkladı: Yüz sinirlerinde…#Asiye Ateş
Böyle iş kaçırılır mı Serenay SarıkayaBöyle iş kaçırılır mı Serenay Sarıkaya#Serenay Sarıkaya
Cem Yılmaz’ın son gösterisiyle ilgili uyarılarCem Yılmaz’ın son gösterisiyle ilgili uyarılar#Cem Yılmaz
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Teshil Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Teshil Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Teshil Ne Demek, Ne Anlama Gelir Teshil Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan teshil kelimesi, suhulet sözcüğünden türetilmiştir. Suhulet kelimesi hem kolaylık hem de rahatlık anlamına gelirken teshil etmek yapılması güç bir şeyi kolaylaştırmak, söz konusu işin çok daha kısa bir süre içerisinde tamamlanmasını sağlamak demektir. Bu sözcüğün çoğulu ''teshilat'' şeklinde yazılır. Teshil ne demek, ne anlama gelir? Teshil TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

 Teshil kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Rahata Erdirme 2- Hızlandırma 3- Tahaffüf Etme 

 Teshil Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

14. yüzyıldan beri kullanılmakta olan teshil kelimesi, zor bir şeyi kolay hale getirmek demektir. Örneğin bir işin nasıl daha kısa sürede ve zahmetsiz yapılacağını izah etmek, teshil olarak nitelendirilir. 

 Teshil aynı zamanda, söz konusu işin hızlı bir şekilde tamamlanmasına engel olan şeyleri ortadan kaldırmak anlamında da kullanılır. Bu kelime birçok tamlamanın ve kalıp ifadenin için de de yer alır. 

 Örnek Kelimeler ve Anlamları: 

 1- Teshilen: Kolay bir şekilde

 2- Teshil-i Maslahat - İşin Kolayı

 3- Müsteshil - Bir işin kolay yapılacağını var sayan 

 Teshil TDK Sözlük Anlamı Nedir? 

 TDK'ya göre Teshil kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir. 

Haberin Devamı

 İlk Anlamı: Kolay hale getirme

 İkinci Anlamı: Çabuklaştırma 

 Teshil Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 ''Babam bize birçok tüyo vererek elimizdeki işi teshil etti.''

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Christoph Daumdan özel açıklamalar Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... En iyi kadro Fenerbahçede ama...

Christoph Daum'dan özel açıklamalar! Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... 'En iyi kadro Fenerbahçe'de ama...'

#Daum
Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

#Sağlıkçı
53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrewa ne olacak

53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrew'a ne olacak?

#Ghislaine Maxwell

BAKMADAN GEÇME!

Christoph Daumdan özel açıklamalar Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... En iyi kadro Fenerbahçede ama...

Christoph Daum'dan özel açıklamalar! Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... 'En iyi kadro Fenerbahçe'de ama...'

#Daum
Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

#Sağlıkçı
53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrewa ne olacak

53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrew'a ne olacak?

#Ghislaine Maxwell