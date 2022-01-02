Teshil Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Teshil Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Teshil kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Rahata Erdirme 2- Hızlandırma 3- Tahaffüf Etme

Teshil Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

14. yüzyıldan beri kullanılmakta olan teshil kelimesi, zor bir şeyi kolay hale getirmek demektir. Örneğin bir işin nasıl daha kısa sürede ve zahmetsiz yapılacağını izah etmek, teshil olarak nitelendirilir.

Teshil aynı zamanda, söz konusu işin hızlı bir şekilde tamamlanmasına engel olan şeyleri ortadan kaldırmak anlamında da kullanılır. Bu kelime birçok tamlamanın ve kalıp ifadenin için de de yer alır.

Örnek Kelimeler ve Anlamları:

1- Teshilen: Kolay bir şekilde

2- Teshil-i Maslahat - İşin Kolayı

3- Müsteshil - Bir işin kolay yapılacağını var sayan

Teshil TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Teshil kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

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İlk Anlamı: Kolay hale getirme

İkinci Anlamı: Çabuklaştırma

Teshil Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Babam bize birçok tüyo vererek elimizdeki işi teshil etti.''