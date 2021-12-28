Teşekkül etmek ne demek, ne anlama gelir? Teşekkül etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Teşekkül Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Meydana gelmek 2- Tahakkuk Etmek 3- Zuhur Etmek 4- Tecelli Etmek

5- Vücut Bulmak 6- Hasıl Olmak 7- Peyda Olmak 8- Açığa Çıkmak

9- Vuku Bulmak 10- Husule Gelmek 11- Neşet Etmek 12- Aşikar Olmak

Teşekkül Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

14.yüzyılda literatüre giren teşekkül etmek kelimesi, meydana gelmek ve aşikar olmak anlamına gelir. Birden fazla parçanın oluşturduğu yapılara da teşekkül denir. Bu kelimeden türetilen diğer sözcükler şunlardır: 1- Teşkil Etmek

2- Müteşekkil. 3- Şekil Şemal. Teşekkül kelimesinin diğer anlamı ise kurum ve müessesedir.

Teşekkül Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre teşekkül etmek kelimesinin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir.

Teşekkül Etmek - Doğru Kullanım

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Teşekkületmek - Yanlış Kullanım

Teşekkül Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Dünyadaki mevcut sorunların birçoğu beşeri faktörlerden dolayı teşekkül etti.

2- Aranızdaki teşekkül eden sorunları kavga ederek değil konuşarak halledebilirsiniz.