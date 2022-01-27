Tescil etmek ne demek, ne anlama gelir? Tescil etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

Tescil Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Doğrulamak 2- Onaylamak 3- Tasdik Etmek 4- Kanıtlamak 5- İspat Etmek
6- Sicile İşlemek 7- Muvafakat Etmek 8- Garantilemek
Tescil Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Örneğin: ''Tescilli Sahtekar''
Bu kelimeden türetilen birçok sözcük ve kalıp ifade farklı sektörlerde kullanılır.
Örnek Kelimeler:
1- Tescilli Marka: İsim hakkı alınan ve resmi kurumlar tarafından onaylanan marka.
2- Tescilli Yapı: Devlet tarafından koruma altına alınan tarihi binalara verilen ortak ad.
Tescil Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?
Tescil Etmek - Doğru Kullanım
Tesciletmek - Yanlış Kullanım
Tescil Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
''Markayı tescil ettirmek için gerekli olan tüm belgeleri iki gün içinde topladım.''