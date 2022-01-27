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Tescil etmek ne demek, ne anlama gelir? Tescil etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#Sözlük#TDK#Tescil Etmek
Tescil etmek ne demek, ne anlama gelir Tescil etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı TDK sözlük anlamı

Sicil kelimesinden türetilmiş olan tescil sözcüğü dilimize Arapçadan geçmiştir. Senet, sözleşme ve vasiyetname gibi resmi belgelerin kayıtlı olduğu kütüklere sicil denir. Tescil etmek ise belgelerin resmi makamlar tarafından onaylanması anlamına gelir. Bu kelime mecazen, çoğunluğun beğenisini kazanmış, herkes tarafından beğenilen manasında da kullanılır. Tescil Etmek ne demek, ne anlama gelir? Tescil Etmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Tescil Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Doğrulamak 2- Onaylamak 3- Tasdik Etmek 4- Kanıtlamak 5- İspat Etmek

 6- Sicile İşlemek 7- Muvafakat Etmek 8- Garantilemek

 Tescil Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

  1. yüzyıldan beri kullanılan tescil etmek kelimesi, resmi kurumlar tarafından onaylanmak ve kütüğe kaydedilmek anlamına gelir. Kelime mecazen herkesin bildiği ve emin olduğu şey manasında kullanılır.

 Örneğin: ''Tescilli Sahtekar''

 Bu kelimeden türetilen birçok sözcük ve kalıp ifade farklı sektörlerde kullanılır.

 Örnek Kelimeler:

 1- Tescilli Marka: İsim hakkı alınan ve resmi kurumlar tarafından onaylanan marka.

 2- Tescilli Yapı: Devlet tarafından koruma altına alınan tarihi binalara verilen ortak ad.

 Tescil Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 Tescil Etmek - Doğru Kullanım

 Tesciletmek - Yanlış Kullanım

 Tescil Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Markayı tescil ettirmek için gerekli olan tüm belgeleri iki gün içinde topladım.''

 

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#Sözlük#TDK#Tescil Etmek

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