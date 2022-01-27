Tescil etmek ne demek, ne anlama gelir? Tescil etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Tescil Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Doğrulamak 2- Onaylamak 3- Tasdik Etmek 4- Kanıtlamak 5- İspat Etmek

6- Sicile İşlemek 7- Muvafakat Etmek 8- Garantilemek

Tescil Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

yüzyıldan beri kullanılan tescil etmek kelimesi, resmi kurumlar tarafından onaylanmak ve kütüğe kaydedilmek anlamına gelir. Kelime mecazen herkesin bildiği ve emin olduğu şey manasında kullanılır.

Örneğin: ''Tescilli Sahtekar''

Bu kelimeden türetilen birçok sözcük ve kalıp ifade farklı sektörlerde kullanılır.

Örnek Kelimeler:

1- Tescilli Marka: İsim hakkı alınan ve resmi kurumlar tarafından onaylanan marka.

2- Tescilli Yapı: Devlet tarafından koruma altına alınan tarihi binalara verilen ortak ad.

Tescil Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Tescil Etmek - Doğru Kullanım

Tesciletmek - Yanlış Kullanım

Tescil Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Markayı tescil ettirmek için gerekli olan tüm belgeleri iki gün içinde topladım.''