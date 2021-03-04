Teşbihte Hata Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Teşbih sanatı dört öğeden oluşur. Benzeyen, benzetilen, benzeten ve benzetme yönünü içerir. Günlük hayatta yaşanılan olaylar birbirine benzer durumda olabilir. Bazı durumlar benzetme yapılmadan açıklanamaz. Ancak yapılan benzetmenin karşısındaki insanı kırmaması gerekir ve saygısızca olmaması gerekir. Bu durumda teşbihte hata olmaz atasözü sıklıkla kullanılır. Örnek verilirken kabaca bir tavırda bulunulmaması sosyal hayattaki yaşantımız için oldukça önem teşkil eder.

Teşbihte Hata Olmaz Atasözünün Anlamı Nedir?(TDK)

Anlatılan bazı olaylar benzetme olmadan anlatılamaz. Anlatılsa bile oldukça etkili olmaz. Kabaca bir benzetme yapılırken bundan alınılmamasını dilemek için söz arasında kullanılır. Teşbihte hata olmaz atasözünün ana fikri yapılan benzetmelerin kaba bir şekilde yapılmamasıdır.

Teşbihte Hata Olmaz Atasözünün Anlamına Uygun Olarak Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Teşbihte hata olmaz tam yerinde örnek verdiniz. Sadece katır gibi inatçı biridir.