Tesbih nasıl yazılır? TDK'ya göre tesbih kelimesinin doğru yazımı...

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Hem okunuşu hem de yazımı üzerinden en çok kelime hatalarından biri genelde tespih üzerinden yapılmaktadır. Bu konuda doğru yazımı bulabilmek için Türk Dil Kurumu üzerinden bilgi almak gerekmektedir.

Tespih Nasıl Yazılır?

Bu sözcüğün doğru şekilde ele alınışı, ‘Tespih’ biçimindedir. Yani burada sessiz harflere dikkat edilirse, ‘b’ harfi yerine, ‘p’ harfi eklenmektedir. Bu sayede yazım hatasından kurtulma şansı elde edilebilir ve aynı zamanda doğru şekilde okunabilir. Birçok farklı maddeden hazırlanmış boncukların yan yana dizimi ile özel olarak elde edilmiş ürünler tespih olarak bilinmektedir.

TDK'ya Göre Tespih Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında bu kelime için doğru ve yanlış üzerinden aradaki fark anlaşılabilir.

Tespih (Doğru)

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Tesbih (Yanlış)

Görüldüğü gibi yapılan yazım hatası genelde sessiz harfler üzerinde öne çıkmaktadır.