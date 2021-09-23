Tesbih nasıl çekilir? Tesbih çekerken ve çekmeden önce ne okunur?

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Özellikle namazlardan sonra tesbih çekmek, ibadetleri güzelleştirmek oldukça önemlidir. Bu nedenle tesbihin doğru şekilde çekildiği, tesbihat dualarının zamanında okunduğundan emin olunmalıdır. Yapılan zikirlerin daha etkili olması ve faziletinden faydalanabilmek için Tesbih Duası oldukça etkilidir.

Tesbih Nasıl Çekilir?

Hem günlük hayatta hem de namazlardan sonra tesbih çekilmesi mümkündür. Tesbih çekerken amaç Allah'ın rızasını kazanmak ve onu zikretmek olduğu için Müslümanlar için önemli olan ibadetlerden biridir. Tesbih çekerken istenen Esmalar ve dualar okunabilir.

Namazlardan sonra yapılan tesbihatlarda 33'er kez Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber denir. Böylelikle toplam 99 zikir yapılarak bir tesbihat tamamlanmış olur. Günlük hayattaysa istenen esma kişinin dilediği kadar çekilebilmektedir. Tesbihattan önce, tesbihat esnasında ve tesbihatın ardından okunan dualarla daha çok sevap kazanılabilmektedir.

Tesbih Çekerken ve Çekmeden Önce Ne Okunur?

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Maneviyatı daha güçlü hale getirmek için ibadetlerde çeşitli zikirlerden ve dualardan yardım alınabilir. Tesbih çekmeden hemen önce de Estağfirullah demek, mümkünse bu zikri 100 kez dile getirmek gerekir. Bu sayede alınan manevi huzurun miktarı artar, kişinin Allah'a daha yakın hissetmesine vesile olur.

Tesbih çekerken okunabilecek zikirlerden bir diğeri subhanallahi ve bihamdihi'dir. Anlamı, Allah'ın kusursuz olduğunu ve ona hamd edildiğini gösterir. Bu sayede zikir esnasında Allah'a şükredilmiş, verdiği nimetlerden dolayı teşekkür edilmiş olur. Allah'ın tenzih edildiğini gösteren bir zikir olduğundan dolayı tesbihat esnasında dile getirmenin iki dünya için de faydası vardır.

Tesbih Çekildikten Sonra Ne Okunur?

Hz. Muhammed'in hadislerine ve İslam alimlerinin önerilerine göre tesbih çekildikten sonra okunması gereken dualar vardır. Bu dualar Kur'an-ı Kerim'de bulunan İbrahim Suresi'nin 40. ve 41. ayetleri, Tesbih duası, Ali İmran Suresi'nin 8. ve 147. ayetleri olabilir. Ancak kişi kendi istekleri doğrultusunda tesbihat sonrası dua etme hakkına sahiptir.

Tüm Müslümanlar için örnek olan en güzel Müslüman Hz. Muhammed'dir. Bundan dolayı onun sünnetlerini yerine getirmek, tesbih çektikten sonra onun ettiği duaları örnek alarak dua etmek makbuldür. Ancak bu duaları güvenilir kaynaklardan elde ederek ezberlemek, Hz. Muhammed'e ait olmayan duaları onunmuş gibi okumamak gerekir.

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Tesbih Çekerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Namazlardan sonra tesbih çekerken zikirlerin sayısı 33 olmalıdır. Benzer durumlarda, eğer bir zikrin çekilmesi gereken sayı varsa onu örnek alarak tesbih çekilmesi gerekir. Ancak kişinin içinden geldiği kadarıyla zikirde bulunmasının herhangi bir zararı yoktur. Yapılan ibadetlerden dolayı sevap ve fazilet kazanıldığı için tesbih çekerken Allah'ın rızasını kazanma düşüncesi ön planda olmalıdır.

Tesbih çekmek Allah için yapılan ibadetlerden bir tanesidir. Buna göre, zikir esnasında başka işlerle uğraşmamak, dikkati dağıtacak ortamlardan uzak durmak daha çok fazilet kazanmayı sağlar. Diğer insanlarla konuşmamak, dünya işlerinden uzaklaşmak, yapılan tesbihatın hakkını vererek ibadet edilmelidir.

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Tesbih çekerken, öncesinde ve sonrasında dua etmek, Allah'tan yardım istemek dünya hayatının kolaylaşmasını sağlar. Bundan dolayı günlük hayatta şükürlerde bulunmak kişinin dua kapılarının daha sık açılmasına yardımcı olur. Tesbihat esnasında günahlardan kaçınmak, öncesinde ve sonrasında da buna uygun şekilde yaşamak önemlidir. Kişinin şeytanın vesveselerine, nefsine ve diğer insanların davranışlarına yenik düşmesi tesbihatın faziletini azaltan durumlar arasındadır.