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Tesbih etmek ne demek, ne anlama gelir? Tesbih etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#TDK#Tespih Etmek#Tespih Etmek Ne Demek
Tesbih etmek ne demek, ne anlama gelir Tesbih etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı TDK sözlük anlamı

Tespih etmek, Allah’ın yüceliği ve bütün sıfatlardan uzak olduğuna inanmak demektir. Tespih, Allah’ın tüm noksanlardan uzak ve yüceliğini anlatmaktadır. Tespih etmek, ne demek, ne anlama gelir detaylarıyla derledik.

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Tespih etmek, Allah’ı bütün noksanlardan uzak tutmak ve inandığını kanıtlamaktır. Bunu da hem sözleri hem de davranışlarıyla kanıtlamaktır. Tespih ise genellikle 33 adet ya da 99 adet tanelerden oluşan bir nesnedir.

 Tespih Etmek ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Tespih etmek Allah’ın bütün eksiklerden uzak, yüce ve eşsiz olduğunu söz ve davranışla kanıtlamaktır. Varlığına, birliğine ve tüm eksiklerden uzak olduğuna inanıyorum demektir. Tespih çekmek; parmakları arasından tek tek taneleri geçirerek Allah' ı anmaktır.

 Tespih Etmek Bitişik mi yazılır Ayrı mı?

 Tespih etmek, kelimelerinden hiçbir anlam değişikliğine uğramadığından, ayrı yazılmaktadır. Tespih Etmek şeklinde yazılır. Ve Allah’ın yüceliğine, bütün noksanlardan uzak olduğuna inandığını kanıtlamaktır. Anlam farklılığına uğramayan, kelimeler ayrı ayrı yazılmaktadır. Tespih etmek, Allah'ın varlığı ve yüceliğini davranış ve sözleriyle kanıtlamaktır.

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 TDK Sözlük Anlamı

 Tespih, Allah’ı anmak, yüceliğine inanmak bunu da söz ve davranışıyla göstermektir. Tespih kelimesi yazılışı da çoğunlukla teşbih olarak yazılmaktadır. Doğrusu tespih olmalıdır. Tesbih yanlıştır. TDK kayıtlarında tespih; tekrarlamak olarak görülmektedir. Anlamı dini sözleri tekrarlamaktır. 33 ya da 99 adet boncuk ve taneden oluşan dizi; olarak tanımlanmaktadır. “Kimisi bağdaş kurmuş, tespih çekiyor. Kimisi diz çökmüş kuran okuyor.” R.H Karay

 

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