Terzi nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Terzi olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Ustalık belgesi alan terzilerin büyük bir kısmı kendi dükkanlarında mesleklerini ifa eder. Bunun dışında terzilerin çalışma alanları şu şekilde sıralanabilir: Kişiye özel dikim yapan moda evleri, oteller ve tekstil atölyeleri. Terziler tiyatro oyunlarında ve sinema filmlerinde ''kostümcü'' olarak da çalışabilir.

Terzi Nedir?

Gömlek, pantolon, abiye gibi kıyafetleri dikip onaran zanaatkarlara terzi denir. Terziler sadece kıyafet değil, çarşaf, yorgan ve nevresim takımı gibi ev eşyalarını da onarır. Terzilerin en sık kullandığı malzemeler, makas, dikiş makinesi, mezura, fermuar ve prova aynasıdır.

Terzi Ne İş Yapar?

Kadın terzisi, gelinlik, abiye, elbise, etek gibi kıyafetleri imal eder. Erkek terzileri ise pantolon ve gömlek gibi erkeklerin sıklıkla giydiği kıyafetlerin üretiminden ve onarımından sorumludur.

Terzi Nasıl Olunur?

Terzi olmak için birçok yol var. Bunlardan ilki belediyelerin açtığı ücretsiz kurslara katılmaktadır. Bu kurslarda hem teorik hem de uygulamalı dersler verilir. Teorik derslerde kumaş türleri ve özellikleri anlatılır. Uygulamalı derslerde ise makas ve dikiş makinelerinin nasıl kullanılacağı öğretilir. Bu kurslarda çıraklık, kalfalık ya da ustalık belgesi almak mümkündür. Ustalık belgesi alanlar terzi dükkanı açabilir ve yanında personel çalıştırabilir.

Bir terzinin yanında çırak olarak işe başlamak ve mesleği bu şekilde öğrenmek de mümkün. Meslek yüksek okullarının Giyim Üretim Teknolojileri bölümünden mezun olanlar da kendi dükkanlarını açarak terzilik yapabilir. Giyim Üretim Teknolojileri bölümü 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Bölümde Hazır Giyim Üretimi, Kalıp Hazırlama Teknikleri, Giysi Süsleme Teknikleri ve Giysi Kültürü ve Tarihi dersleri yer almaktadır. Giysi Üretim Teknolojisi Ön Lisans Diplomasını alanlar birçok farklı sektörde terzilik yapabilir.

Terzi Olma Şartları Nelerdir?

Terzi olmak için bu alanda eğitim veren kurumlara başvurulmalı ve çıraklık ya da kalfalık belgesi alınmalıdır. Bununla birlikte yalnızca Ustalık Belgesine sahip olan kişiler kendi dükkanlarını açabilir.

Kalfalık ve ustalık belgesi almak için kursun sonunda yapılan sınavlarda başarılı olmak gerekiyor. Son olarak üniversitelerim ön lisans ve lisans programlarında yer alan Tekstil ve Moda Tasarımı bölümünden mezun olanlar da terzi olabilir.

Terzinin Görevleri Nelerdir?

1- Sipariş aldığı elbiseleri dikmek ve müşterilere zamanında teslim etmek.

2- Pantolon paçalarını kısaltmak.

3- Eskiyen gömlek yakalarını değiştirmek.

4- Müşterilerin ölçüsünü almak.

5- Kopan düğmelerin yerine yenisini dikmek.

6- Bol gelen kıyafetleri daraltmak.

7- İlik açmak.

8- Pantolonların yırtılan kısımlarına yama yapmak.

9- Gömlek, abiye, ceket ve pantolon ütülemek.

10- Yeni kıyafetler tasarlamak ve imal etmek.

11- Ceket ve pantolon gibi kıyafetler için astar dikmek.

12- Dar gelen kıyafetleri genişletmek.

Terzi Maaşları Ne Kadar?

Terzilerin maaşları çalıştıkları kurumlara göre farklılık gösterir. En düşük terzi maaşı 2300 - 2500 lira arasındadır. Bir terzinin ortalama aylık kazancı ise 3000 - 3500 TL'dir En yüksek terzi maaşı ise 4500 - 5000 Liradır.

Terzi İçin İş İmkanları Nelerdir?

Terziler kendi dükkanlarını açabilir, başkalarının yanında çırak ya da kalfa olarak çalışabilir. Diğer çalışma alanları arasında dikimevleri ve tekstil firmaları yer alıyor. Bunun dışında terziler evde diktiği elbiseleri internette satışa çıkarabilir.