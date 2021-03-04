Terzi Kendi Söküğünü Dikemez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Akıl Akıldan Üstündür sözü Terzi Kendi Söküğünü Dikemez atasözüyle yakın anlamlıdır. Kendi aklına çok güvenen kişiler, er ya da geç birinden akıl almak zorunda kalır.

Terzi Kendi Söküğünü Dikemez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Birinci Anlamı: İnsan, her zaman için başkalarının sorunlarına rahatlıkla çözüm üretebilir. Bazen nasihat verir bazen yol yordam gösterir. Ama aynı sorunları kendisi yaşayınca bocalar ve yardım isteyecek duruma gelir. İnsan kendi meseleleriyle uğraşırken başkalarının sorunlarında olduğu gibi soğukkanlı davranamaz.

İkinci Anlamı: Bazı konularda başkalarına akıl veren kişilerin başına kötü şeyler gelebilir. Böyle durumlarda o kişilerin de birilerine akıl danışması gerekebilir.

Terzi Kendi Söküğünü Dikemez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

1- Terzi Kendi Söküğünü Dikemez sözüyle ilgili iki sayfalık kompozisyon yazdım.

2- İnsan kendi derdine çare bulamaz çünkü terzi kendi söküğünü dikemezmiş.