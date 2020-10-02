Ters lale çiçeği nerede yetişir? Ters lale nesli tükendi mi? Ters lale çeşitleri ve hikayesi

Ters lale çiçeği Anadolu'da hüzün çiçeği olarak bilinmektedir. Pek çok kişi tarafından Kerbela veya Ağlayan Gelin olarak da bilinmektedir. Anadolu'nun simgesi haline gelmiş ters lale çiçeği ülkemizde yetişen özel çiçeklerden birisidir.

Ters Lale Çiçeği Nerede Yetişir?

Hüzün çiçeği olarak da bilinen ters lale çiçeği eşine az rastlanan bir türdür. Anadolu coğrafyasında yetişmektedir. Ters lale çiçeği soğanlı bitkiler ailesine ait bir çiçek türüdür. Ayrıca birçok farklı kültürde hüznü simgelemektedir.

Efsaneler konu olan ters lale çiçeği dini açıdan önemli bir yere sahiptir. 19. Yüzyıla kadar Anadolu'ya has bir çiçek olmuş olan ters lale çiçeği Osmanlı Dönemi zamanında ülke dışına çıkmış bir çiçektir.

Ülkemizde yetiştiği bilinen ters lale çiçeği Hakkari ve Van ilçelerinde görülmektedir. Ayrıca Anadolu'da başka birçok yerde yetiştiği de bilinmektedir. Hakkari ve Van illeri dışında Adıyaman, Malatya, Elazığ, Bitlis, Elazığ ve Batman illerinde de yetişir ve bu bölgelerin simgesi olmuştur.

Ülke sınırları dışında ise Pakistan, İran, Afganistan ve Rusya ülkelerinde de yetişmektedir. Ters lale çiçeği yaklaşık olarak 1000 ile 3000 metre yükseklikteki alanlarda yetişmektedir.

Ters Lale Nesli Tükendi mi?

Ters lale çiçeği hem hikayesi ile hem de görüntüsü ile Anadolu'nun en önemli çiçekleri arasında yer almaktadır. Fakat dünya üzerinde nesli tükenme tehlikesi olan bir çiçektir.

Ters lale çiçeği ters duran ve içinden nektar damlayan, genellikle süs bitkisi olarak kullanılan bir çiçek türüdür. Ters lale çiçeklerinin gövde boyutları genelde 30 ile 100 santimetre arasında değişmektedir. Ters lale çiçeği genellikle kırmızı ve turuncu renklerde olmaktadır. Nadiren de olsa sarı renkleri görülmüştür.

Anadolu'da pek çok farklı isme sahip olan ters lale çiçeğinin nesli tükenmemiştir. Fakat nesli tükenme tehlikesi olan çiçekler arasında yer almaktadır.

Ters Lale Çeşitleri

Ülkemizde bulunan ters lale çiçeği ülkemiz dışında da birçok ülkede yetişmektedir. Dünya genelinde 167 türü bulunan ters lale çiçeğinin en fazla türü ülkemizde yer almaktadır. Ülkemizde toplam 43 çeşit ters lale çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan 20 tanesinin endemik olduğu belirtilmiştir.

Son yıllarda yapılan bazı araştırmalara göre ülkemizde yeni iki ters lale türü bulunduğu bilinmektedir. Türkiye'de 41 çeşit olan ters lale çiçeği böylelikle toplamda 43 çeşide ulaşmıştır. Yeni bulunan ters lale çiçeği türü ülkemizde Muğla ilinde bulunmuştur. Milasense ve Muglae isimleri verilmiştir.

Ters Lale Hikayesi

Anadolu coğrafyasında endemik bir bitki türü olan ters lale çiçeği Hristiyanlık inancına göre oldukça önemli bir yere sahiptir. Ters lale çiçeğinin hikayesi Hz. Meryem'in gözyaşlarının düşmesi ile başlamaktadır. Hz İsa'nın çarmıha gerildiğini gören Hz. Meryem'in ağlaması ile gözyaşlarının düştüğü yerde ters lalenin çıktığı inanılmaktadır. Bu nedenle ters lale çiçeği dini anlamda da insanlar tarafından büyük bir öneme sahiptir.

Ters lale çiçeği İslam inancında da önemli bir yere sahiptir. İslam inancına göre ise Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in Kerbela'da katledilmesinden dolayı ters şeklinde ve kırmızı renkte olduğu bilinmektedir.

Ters lale çiçeğinin bir diğer efsanesi ise Ferhat ile Şirinin kavuşamama hikayesidir. Bu hikayelerden dolayı farklı ve özel bir yere sahip olan ters lale çiçeği 20. yüzyıldan sonra farklı çeşitleri ile ortaya çıkmaya başlamıştır.