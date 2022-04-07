Ters flama formasyonu nedir, ne anlama gelir? Ters bayrak kuralları nelerdir?

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Ters flama formasyonu sırasında hareketler ve hacim daralmaya başlamaktadır. Kısa dalgalanmalar bayrak kısmında olmakla birlikte bu dalgalanmalar bir dikdörtgene benzemektedir. Ters flama formasyonunda kopuş direnç üzerinde hacimli ve sert olmaktadır. Direnç üzerindeki hacim, güvenli al noktasını belirtmektedir.

Ters Flama Formasyonu Nedir?

Düşüş trendinin ardından kısa dalgalanmalar yaşanmaktadır. Bayrağın alt çizgisinin kırılması ile birlikte ters flama formasyonu oluşmaktadır. Hızlı bir formasyon olan ters flama formasyonu, trendin tersi yönde gelişme göstermektedir. Ters flama formasyonun oluşumu, borsa endekslerine ve kripto para grafiklerine bağlı olmaktadır. Yukarı yönlü bir trend olması, trendin devam edeceği anlamına gelmektedir. Aşağı yönlü bir trend olmasıysa, düşüşün derinleşeceği olarak yorumlanmaktadır.

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Ters Flama Formasyonu Ne Anlama Gelir?

Piyasada sıklıkla ters flama formasyonun oluşumuna rastlanmaktadır. Teknik analizlere güvenenler, ters flama formasyonunu yorumlamaktadır. Kısa vadeli ve hızlı bir oluşum olan ters flama formasyonu, bayrak şekline benzemektedir. Bayrak direği olarak adlandırılan yükselme ve alçalma beklenmektedir. Çok güçlü bir fiyat aşağı hareketi olması, kısa vadeli bir düzeltme hareketi oluşturmaktadır.

Ters Bayrak Kuralları Nelerdir?

Ters bayrak formasyonu yorumlanması zor gözükse de uzman kişiler tarafından rahatlıkla gözlemlenmektedir. Trendlerin orta kısmında görülen ters bayrak formasyonu, trendlerin hızını kaybettiğini ama aynı yönde ilerleyeceğini anlatmaktadır. Artışı gösteren trendlerin dip ve zirve noktaları, düz bir çizgi ile çizilmektedir. Ani düşüşler ve ani yükselmeler, kısa süreli dinlenmeyi ifade etmektedir.

Kısa süreli dinlenmede, trendin ters yönü izlenmektedir. Asla geri dönüş formasyonu olmayan ters bayrak formasyonu, kısa sürede oluşan trendin devamı anlamına gelmektedir. Hareketi yakalayamayan yatırımcılar, ters bayrak formasyonunu yakından takip etmektedir. Genel olarak 8 bar civarında oluşan ters bayrak formasyonu, 20 bar üzerine çıkmamaktadır. Pozisyona dahil olmak isteyen yatırımcılar, bayrak oluşumunun üst noktada kırılmasını beklemektedir.