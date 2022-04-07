Ters çekiç formasyonu nedir, ne anlama gelir? Kuralları nelerdir?

Haberin Devamı

Ters çekiç formasyonu finans dünyasında en çok kullanılan borsa piyasasında kullanılan teknik analiz formülü içerisinde yer almaktadır. Hisse senedi değerleri bu formülle değerlendirilmektedir.

Ters Çekiç Formasyonu Nedir?

Ters çekiç formasyonu, Hisse senedi düşüşlerinde teknik analiz dilinde düşüş eğilimi gerçekleşirken yükseliş forması-yönü olarak tanımlanmaktadır. Ters çekiç formasyonu günlük olarak hesaplanır. örnek vermek gerekirse; Fiyat dalgalanması yukarı veya aşağı gidiyorsa hisse senedi için önemli olabilir. Trend Eğilimi Dayalı Olarak 'Al' seçeneği, eğilimi tespit etmek için aşağıdaki yöntemlerden neyi kullanmak gerektiğini göstermektedir.

Hisse senetleri yukarı eğilimini her zaman göstermez bazı durumlarda ki bu durum ekonomik dalgalanmalar ile yakın ilişkilidir. Bu durumda ters çekiç formasyonu ile düşüşün yükselişi olarak algılanmalıdır.

Haberin Devamı

Ters Çekiç Formasyonu Ne Anlama Gelir?

Ters çekiçler bir hisse senedinin en alt düzeyini gösterir ve dip noktasından yükselişe nasıl geçeceği yönünü teknik analiz ile anlatmaktadır. Ters çekiç formasyonu Üst fiyatın aşağı doğru hareketini sonlandırdığını ancak hisse senedi satıcılarının fiyatı açılışa yaklaşacak düzeyde aşağı çekmeyi ı gösterir.

Ters Çekiç Kuralları Nelerdir?

Ters çekiç kuralları oldukça önemlidir. Kurallar çerçevesinde analiz yapıldığında doğru hisse senedinin karı hesaplanabilir. Ters çekiç formasyonu bir teknik analiz grafiğinin tersten okunması özelliği ile tanımlanmaktadır. Aynanın ters yansıması gibidir. Piyasanın alt tabanlı seviyeler netleştiğinde gerçekleşen büyümeyi görecek güçlü grafik çekiç formasyonu olacaktır. Tüm hisse senetleri dip yapabilir bu kurala bağlı kalarak dip seviyelerden üst seviyelere ne kadar çıkacağını göstermektedir.

Bir hisse senedi grafiğin açılmasından sonra hisse senedinin düşük tabanda işlem yapması fakat gün içinde açtığı seviyenin daha üstünde belirmesi durumunda mum grafikleri üzerindeki çekiç formasyonu gerçekleşecektir. Ters çekiç formasyonu bir mum şeklinin ters çevrilmiş halidir.