Termosifon Nedir? Nasıl Çalışır? Termosifon Ne İşe Yarar?

Elektrikle çalışan modelleri dışında mekanik termosifon çeşitleri de mevcuttur. Bu modellerin fiyatları elektrikle çalışan termosifonlara göre daha uygundur.

Termosifon nedir?

Termosifon, elektrik enerjisiyle suyu hızlı bir şekilde ısıtan ve suyun haznesinde sıcak kalmasını sağlayan bir cihazdır. Ev dışında iş yerlerinde, otel ve pansiyon gibi konaklama tesislerinde de kullanılabilir.

Son yıllarda yenilikçi teknoloji ile üretilmiş ve akıllı sistemle çalışan termosifonlar üretiliyor. Bu cihazlarda suyun aşırı ısınmasını engelleyen emniyet kilidi bulunmaktadır. Tesisatında korozyona karşı dirençli materyaller kullanıldığı için paslanma ve kireçlenmeye karşı mukavemeti yüksek çeşitleri de mevcut.

Termosifon Nasıl çalışır?

Termosifonlar, modellerine göre farklı çalışma prensiplerine sahiptir. Günümüzde daha hesaplı olduğu için daha çok manuel olarak ayarlanan termosifonlar tercih edilmektedir. Ön kısmında yer alan kapak kısmı kaldırılarak suyun derecesi ayarlanabilir ve ''Start'' tuşuna basılarak çalıştırılabilir.

Ne kadar su ısıtılacaksa menü kısmından seçilebilir. Ortalama 60 - 100 litrelik kapasiteye sahip olan termosifonlar, suyu yaklaşık 10 dakikada ısıtır ve kullanıma hazır hale gelir.

Uzaktan kumandalı olan modellerinin kullanımı da oldukça pratiktir. Kumanda ile litre ve ısı ayarı seçilebilir. Diğer tüm elektrikli ev aletlerinde olduğu gibi termosifonu akıllı telefon ile kontrol etmek ve açıp kapamak da mümkün.

Standart modeller 2500 Watt ile çalışır. 3000 W ile çalışan modelleri de beyaz eşya satan mağazalardan ve internet sitelerinden sipariş edilebilir.

Termosifon Ne İşe Yarar?

Termosifon, sıcak su ihtiyacını hızlı bir şekilde karşılar. Garanti süreleri 1 ile 3 yıl arasında değişen bu cihazlar, su tasarrufu sağladığı için de tercih ediliyor. Anti lejyoner bir sisteme sahip olan modelleri ise suyu aynı anda hem ısıtıp hem de filtrelediği için güvenli ve hijyenik kullanımlar için idealdir.