Termiyenin faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Termiye ne zaman yenir, termiyenin acısı nasıl giderilir?

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Termiye mısır tanelerine benzeyen yapısı ile baklagiller arasında yer almaktadır. Lezzetli bir besin kaynağı olan termiyenin sağlık açısından tüketilmesi de çok önemli olmaktadır.

Termiyenin Faydaları Nelerdir?

Termiye halk arasında delice bakla, tirmis, mısır baklası veya kurt baklası olarak da bilinmektedir. Akdeniz ülkeleri ile birlikte Kuzey Amerika'da yaygın bir şekilde bulunan özel bir bitki türüdür. Aynı zamanda acı bakla şeklinde de ifade edilmektedir. Ülkemizde termiye Antalya, Isparta ve Konya'da yetiştirilmektedir. Termiyenin sağladığı faydalar şunlardan oluşmaktadır:

- Termiye yüksek oranda protein barındırmaktadır. Bu nedenle sağlıklı beslenme imkanı vermektedir.

- İnsanlarda bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

- Termiye pek çok oranda mineral barındırmaktadır. Bu nedenle sindirim sistemini korumaktadır.

- Yüksek tansiyon hastalığına iyi gelmektedir.

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- Ayrıca termiye şeker hastalığına da iyi gelmektedir.

- Termiye lif bakımından zengin bir besindir. Bu nedenle tok tutucu bir etkiye sahiptir.

- Özellikle diyet yapan ve zayıflamak isteyen kişiler için ideal bir besin kaynağıdır.

- Boşaltım sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olmaktadır.

- Kalsiyum içermesi nedeniyle de kemik sağlığını güçlendirir ve korur.

Termiye Neye İyi Gelir?

Termiye lezzetli, olduğu kadar pek çok hastalığa da iyi geldiği bilinmektedir. Bu nedenle sağlıklı besinler arasında yer almaktadır. Termiyenin en önemli özelliği kanser oluşumunu engellemesidir. Aynı zamanda termiye kanserli hücrelerin vücutta yayılmasının da önüne geçmektedir. Termiyenin aynı zamanda kalp krizini ve diyabeti de önlediği bilinmektedir. Özellikle inme riskine karşı koruyan termiye pek çok hastalığa karşı öne geçmektedir.

Termiyenin şeker ve tansiyon hastalarına da iyi geldiği bilinmektedir. İnsan vücudunda sindirim sistemini koruyan termiye lif bakımından zengin bir besin olmaktadır. Bu nedenle boşaltım sistemini de korumaktadır.

Termiye Ne Zaman Yenir?

Ülkemizde az bilinen bir besin olan termiye sağlığa olan faydaları ile bilinmektedir. Termiye bir baklagil türü olup çiğ tüketilen bir besindir. Üretimden çıkan termiyeler bir süre havuzda bekletilmektedir. Havuzda bekletilen termiye çıkarıldıktan sonra tezgahlarda yerini almaktadır. Tuzla yenilen termiyenin kurusu da yenilebilmektedir. Fakat daha çok yaş hali ile tercih edilmektedir.

Termiye genellikle 10. ayda çıkmaktadır. 10. ayda çıkan termiye 5. aya kadar tüketilmektedir. Hemen hemen her evde yenilen termiye kışın çok sık tüketilmektedir. Kış mevsimine girilmesi ile birlikte termiyeler de tezgahlarda yerini almakta ve tüketilmeye başlanmaktadır.

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Termiyenin Acısı Nasıl Giderilir?

Termiyenin satılmaya başlanması ile birlikte nasıl tüketileceği ve acısının nasıl giderileceği araştırılmaya başlanmıştır. Termiyelerin nasıl hazırlanacağını bilmek acılığının yok edilmesi için de büyük önem taşımaktadır. Termiyenin acısı şu şekilde giderilmektedir:

- Kuru termiyeler ilk olarak güzel bir şekilde yıkanmalı ve 1 gece suda bekletilmelidir.

- Ertesi gün süzüldükten sonra yumuşayana kadar haşlanmalıdır.

- Rengi sarıya dönen ve yumuşayan termiyeler oda sıcaklığında soğutulmalıdır.

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- Ardından yine oda sıcaklığında bir su içerisine konulmalı ve 7 gün suda bekletilmelidir.

- 7 gün bekletilmesinin amacı termiyenin acılığını yok etmektir. Bu nedenle 7 gün boyunca suda bekletilmeli ve günde en az iki kez suyu değiştirilmelidir.

- Bir hafta sonra termiye acısı kaybolmuş ve lezzetli bir şekilde tüketilmeye hazır olacaktır.

- Termiye yenirken dışta kalan kabuğunun da çıkarılması gerekmektedir.