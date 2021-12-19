Termiyenin faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Termiye ne zaman yenir, termiyenin acısı nasıl giderilir?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yönetim istifa tezahüratlarıFenerbahçe-Beşiktaş maçında 'yönetim istifa' tezahüratları!#Fenerbahçe
İşte Omicrondaki gizemli semptom... Doktorlar açıkladı Sadece geceleri görülüyorİşte Omicron'daki 'gizemli semptom'... Doktorlar açıkladı! Sadece geceleri görülüyor#Omicron Varyantı
Galatasarayda Fatih Terimden sert sözler Yanına kar bırakmayacağızGalatasaray'da Fatih Terim'den sert sözler! "Yanına kar bırakmayacağız"#Galatasaray
Erdoğandan TÜSİADa tepki: Bizimle mücadele edemezsinizErdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Bizimle mücadele edemezsiniz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
4 gollü derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş yenişemedi4 gollü derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş yenişemedi#Süper Lig
Vakıfbank 4. kez dünya şampiyonu olduVakıfbank 4. kez dünya şampiyonu oldu#Vakıfbank
Muhabire utanç verici hareket Muharrem Sarıkaya özür dilediMuhabire utanç verici hareket! Muharrem Sarıkaya özür diledi#Gaziantep
Covid-19da sıcak gelişme... Bakan Kocadan kritik uyarıCovid-19'da sıcak gelişme... Bakan Koca'dan kritik uyarı!#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımı faize ezdirmeyeceğimCumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımı faize ezdirmeyeceğim#İstanbul
Bakan Bilgin duyurdu... Flaş AGİ ve emekli maaşı açıklamasıBakan Bilgin duyurdu... Flaş AGİ ve emekli maaşı açıklaması#Agi
Görenler hemen ekiplere haber verdi... Korkunç halde bulunduGörenler hemen ekiplere haber verdi... Korkunç halde bulundu#Mersin
Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası MHKden flaş toplantı VAR kayıtlarını dinleyip...Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası MHK'den flaş toplantı! VAR kayıtlarını dinleyip...#Galatasaray
Olimpiyatlarda tadımız kaçabilir Z kuşağı mı gelenekselciler mi Boks ve halter için kritik 18 ay... Olimpiyatlarda tadımız kaçabilir! Z kuşağı mı gelenekselciler mi? Boks ve halter için kritik 18 ay...#Olimpiyatlar
Yetişkin insanlar neden bebek gibi konuşurYetişkin insanlar neden 'bebek gibi' konuşur? #İlişkiler
New York Times deşifre etti... ABDyi sarsan satırlar Dikkat çeken Türkiye detayıNew York Times deşifre etti... ABD'yi sarsan satırlar! Dikkat çeken Türkiye detayı #ABD
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Termiyenin faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Termiye ne zaman yenir, termiyenin acısı nasıl giderilir?

Termiyenin faydaları nelerdir, neye iyi gelir Termiye ne zaman yenir, termiyenin acısı nasıl giderilir

Termiye son dönemlerin en lezzetli besinleri arasında yer almaktadır. Lezzeti ile birlikte sağladığı önemli faydalar sebebiyle her zaman bir adım öne çıkmaktadır. Peki termiyenin faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Termiye ne zaman yenir, termiyenin acısı nasıl giderilir? Sizlere termiyenin faydaları hakkında bilinmesi gerekenleri detaylıca inceledik.

Haberin Devamı

 Termiye mısır tanelerine benzeyen yapısı ile baklagiller arasında yer almaktadır. Lezzetli bir besin kaynağı olan termiyenin sağlık açısından tüketilmesi de çok önemli olmaktadır. 

 Termiyenin Faydaları Nelerdir? 

 Termiye halk arasında delice bakla, tirmis, mısır baklası veya kurt baklası olarak da bilinmektedir. Akdeniz ülkeleri ile birlikte Kuzey Amerika'da yaygın bir şekilde bulunan özel bir bitki türüdür. Aynı zamanda acı bakla şeklinde de ifade edilmektedir. Ülkemizde termiye Antalya, Isparta ve Konya'da yetiştirilmektedir. Termiyenin sağladığı faydalar şunlardan oluşmaktadır: 

 - Termiye yüksek oranda protein barındırmaktadır. Bu nedenle sağlıklı beslenme imkanı vermektedir.

 - İnsanlarda bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

 - Termiye pek çok oranda mineral barındırmaktadır. Bu nedenle sindirim sistemini korumaktadır.

 - Yüksek tansiyon hastalığına iyi gelmektedir.

Haberin Devamı

 - Ayrıca termiye şeker hastalığına da iyi gelmektedir.

 - Termiye lif bakımından zengin bir besindir. Bu nedenle tok tutucu bir etkiye sahiptir.

 - Özellikle diyet yapan ve zayıflamak isteyen kişiler için ideal bir besin kaynağıdır.

 - Boşaltım sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olmaktadır.

 - Kalsiyum içermesi nedeniyle de kemik sağlığını güçlendirir ve korur. 

 Termiye Neye İyi Gelir? 

 Termiye lezzetli, olduğu kadar pek çok hastalığa da iyi geldiği bilinmektedir. Bu nedenle sağlıklı besinler arasında yer almaktadır. Termiyenin en önemli özelliği kanser oluşumunu engellemesidir. Aynı zamanda termiye kanserli hücrelerin vücutta yayılmasının da önüne geçmektedir. Termiyenin aynı zamanda kalp krizini ve diyabeti de önlediği bilinmektedir. Özellikle inme riskine karşı koruyan termiye pek çok hastalığa karşı öne geçmektedir. 

 Termiyenin şeker ve tansiyon hastalarına da iyi geldiği bilinmektedir. İnsan vücudunda sindirim sistemini koruyan termiye lif bakımından zengin bir besin olmaktadır. Bu nedenle boşaltım sistemini de korumaktadır. 

 Termiye Ne Zaman Yenir? 

 Ülkemizde az bilinen bir besin olan termiye sağlığa olan faydaları ile bilinmektedir. Termiye bir baklagil türü olup çiğ tüketilen bir besindir. Üretimden çıkan termiyeler bir süre havuzda bekletilmektedir. Havuzda bekletilen termiye çıkarıldıktan sonra tezgahlarda yerini almaktadır. Tuzla yenilen termiyenin kurusu da yenilebilmektedir. Fakat daha çok yaş hali ile tercih edilmektedir. 

 Termiye genellikle 10. ayda çıkmaktadır. 10. ayda çıkan termiye 5. aya kadar tüketilmektedir. Hemen hemen her evde yenilen termiye kışın çok sık tüketilmektedir. Kış mevsimine girilmesi ile birlikte termiyeler de tezgahlarda yerini almakta ve tüketilmeye başlanmaktadır. 

Haberin Devamı

 Termiyenin Acısı Nasıl Giderilir? 

 Termiyenin satılmaya başlanması ile birlikte nasıl tüketileceği ve acısının nasıl giderileceği araştırılmaya başlanmıştır. Termiyelerin nasıl hazırlanacağını bilmek acılığının yok edilmesi için de büyük önem taşımaktadır. Termiyenin acısı şu şekilde giderilmektedir: 

 - Kuru termiyeler ilk olarak güzel bir şekilde yıkanmalı ve 1 gece suda bekletilmelidir.

 - Ertesi gün süzüldükten sonra yumuşayana kadar haşlanmalıdır.

 - Rengi sarıya dönen ve yumuşayan termiyeler oda sıcaklığında soğutulmalıdır.

Haberin Devamı

 - Ardından yine oda sıcaklığında bir su içerisine konulmalı ve 7 gün suda bekletilmelidir.

 - 7 gün bekletilmesinin amacı termiyenin acılığını yok etmektir. Bu nedenle 7 gün boyunca suda bekletilmeli ve günde en az iki kez suyu değiştirilmelidir.

 - Bir hafta sonra termiye acısı kaybolmuş ve lezzetli bir şekilde tüketilmeye hazır olacaktır.

 - Termiye yenirken dışta kalan kabuğunun da çıkarılması gerekmektedir. 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat