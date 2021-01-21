Termistör nedir ve ne işe yarar? Termistör çeşitleri ve kullanım alanları

Termistör, direnci sıcaklığa bağlı olan bir termometredir. Metal oksitlerden yapılır, bir boncuk, disk veya silindirik şekil oluşturmak için preslenir.

Termistör Nedir?

Terim, termal ve direncin bir kombinasyonudur. İki tür termistör vardır. Bunlardan biri negatif sıcaklık katsayısı NTC ve pozitif sıcaklık katsayısı PTC'dir. Bir NTC termistör ile sıcaklık arttıkça direnç azalır. Tersine sıcaklık düştüğünde direnç artar. Bu tip termistör en çok kullanılanıdır.

Bir PTC termistörü biraz farklı çalışır. Sıcaklık arttıkça direnç artar ve sıcaklık düştüğünde direnç azalır. Termistör, hedef sıcaklık civarında yaklaşık 50 °C'lik sınırlı bir sıcaklık aralığında yüksek doğruluk elde eder. Bu aralık temel dirence bağlıdır.

Termistörlerin kullanımı kolaydır, ucuzdur, dayanıklıdır ve sıcaklıktaki değişikliklere tahmin edilebilir şekilde yanıt verir. Aşırı sıcak veya soğuk sıcaklıklarda iyi çalışmamalarına rağmen, dar bir aralıktaki sıcaklığı ölçen uygulamalar için tercih edilen sensörlerdir. Çok hassas sıcaklıklar gerektiğinde idealdir.

Termistör Ne İşe Yarar?

Direnç değişiminin derecesi, termistörde kullanılan malzeme türüne bağlıdır.

Termistörler doğrusal değildir, yani direnç ve sıcaklık arasındaki ilişkiyi temsil eden bir grafik üzerindeki noktaların düz bir çizgi oluşturmayacağı anlamına gelir. Termistörün yapısı, hattın yerini ve gelişimini belirler.

Termistör, esas olarak bir cihazın sıcaklığını ölçmek için kullanılır. Sıcaklık kontrollü bir sistemde termistör, daha büyük bir sistemin küçük ama önemli bir parçasıdır. Sensörün sıcaklığını korumak için radyatöre veya soğutucusuna ne zaman açılıp kapanacağını söyler. Sensör kafası, cihazı soğutmak için belirli bir sıcaklığı muhafaza etmesi gereken soğutma plakasına takılır ve kablolar sıcaklık kontrol cihazına bağlanır. Sıcaklık kontrolörü ayrıca hedef cihazı ısıtan ve soğutan Peltier cihazına elektronik olarak bağlanır.

Termistör Çeşitleri ve Kullanım Alanları Nelerdir?

Termistörlerin en yaygın kullanımlarından bazıları dijital termometreler, yağ ve soğutucu sıcaklık ölçümü, fırınlar ve buzdolapları gibi ev aletleridir.

Termistörler disk, yonga, boncuk veya çubuk gibi çeşitli biçimlerde gelir ve yüzeye monte edilebilir veya bir sisteme entegre edilebilir. Bir termistör çipi normalde baskılı devre kartına monte edilir. Termistörlerin birçok farklı biçimi vardır.

Termistörün sistemdeki konumu, kontrol sisteminin hem kararlılığını hem de doğruluğunu etkiler. En iyi kararlılık için termistör, termoelektrik veya dirençli ısıtıcıya mümkün olduğunca yakın yerleştirilmelidir. Bir cihaz entegre edilmiş olsa bile termal macun veya yapıştırıcı ile hava boşlukları ortadan kaldırılmalıdır.