Terkin Ne Demek? Terkin Nedir? Terkin Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

Arapça kökenli bir sözcük olan terkinin Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğündeki anlamı yazılı bir şeyin üzerini çizerek silmektir. Özellikle vergi hukukunda ve tapu sicilinde kullanılan bir sözcüktür.

Terkin Ne Demek?

Terkinin emlak sektöründeki anlamı ve tapu sicilindeki anlamları farklıdır. Hukuksal alanlarda kullanılan terkin sözcüğü; resmi defterler ve tapu kütüğündeki şerhlerin üzerinin çizilmesi anlamına gelmektedir. Tapu sicilindeki terkin sözcüğünün anlamı ise ayni bir hakkı sonlandırmak için tapu sicilinde düzeltilmesi işlemini içermektedir.

Ayrıca irtifak haklarında da terkin işlemi mevcuttur. Taşınmaz malın irtifak hakkını bölme işlemi sırasında taşınmazlar için irtifak hakkı ayrı ayrı mevcuttur. Eğer irtifak hakkı üzerinde birden fazla taşınmaz varsa hak sahibi diğer taşınmazlardan irtifak hakkının terkinini talep edebilir.

Verginin terkini ise, tahsil ya da tahakkuk edilen bir verginin tahakkuk kaydının iptal edilmesi anlamına gelmektedir. Ya da tahsil edilen vergi için vergi mükellefinin vergi alacağını ortadan kaldıran bir uygulamadır. Terkin yetkisini bu durumda Maliye Bakanlığı elinde bulundurur.

Terkin kelimesinin sözlükteki diğer anlamları ise şöyledir;

Belirli bir yer veya saatte buluşmak için anlaşmak, randevulaşmak

Çizim aracı

Terkin etmek de kaydı silmek manasına gelmektedir.