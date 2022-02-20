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Terim toplamı nedir, nasıl bulunur ve hesaplanır? Terim toplamı formülü ve hesaplama konu anlatımı

Terim toplamı nedir, nasıl bulunur ve hesaplanır Terim toplamı formülü ve hesaplama konu anlatımı

Matematik dersi içerisinde en önemli konulardan biri olan terim sayısı, doğru bir şekilde öğrenilir ise pek çok sorunun çözümü daha kolay hale gelir. Terim sayısını eksik ya da fazla hesaplamak soruların yanlış çözülmesine sebep olur. Bu sebeple terim sayısının ne olduğunu ve nasıl hesaplandığını içeren bilgileri aşağıda sizler için derledik.

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 Terim sayısı pek çok matematik işleminde ön plana çıkan işlemlerden biri olduğu için mutlaka iyi öğrenilmesi gerekir. İlk olarak terim sayısının ne demek olduğunu iyi bir şekilde anlayıp daha sonra formülize etmek gerekir. Yalnızca formül şeklinde ezberlenir ise herhangi bir öğrenme durumu söz konusu olmaz, ezbere dayalı bir sisteme gidilmiş olur. Genellikle test sorularında cevapların yanlış çıkmasına sebep olur. Temel kavramlar konusu içerisinde yer alan bu konuya büyük bir ağırlık vermek gerekir. 

 Terim Sayısı Nedir? 

 Temel kavramlar konusu içerisinde yer alan terim sayısı, matematikte artan şekilde ilerleyen sayıları temsil etmektedir. Pek çok matematik işlemi ve konusunda yer alan temel terim sayılarının çeşitli formülleri mevcut olup, bu formüller dahilinde kolay bir şekilde işlem yapabilirsiniz. Fakat bu formülleri direkt olarak ezberlemek herhangi bir fayda sağlamaz ve hemen unutulur. Bu sebeple konunun temelini anlamak açısından formüllerin dayanaklarını öğrenmeniz gerekir. 

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 Örneğin 2, 4, 6, 8, ...., 100 şeklinde olan sayı dizilimi içerisinde kaç adet terim olduğunu hesaplamanız istenebilir. Bu gibi durumlarda tek tek saymak size hem zaman kaybettirir hem de doğru sonucu bulmanızı engeller. Eleman sayısının bulunmasında kümler mantığı kullanılır ise daha kolay bir şekilde sonuca ulaşma durumu söz konusu olur. 8 ile bölünebilen tek sayılar kaç tanedir gibi sorularda da temel sayılar ön plana çıkar. Her soru tarzı için geçerli olan formüller soruları daha hızlı ve doğru bir şekilde cevaplamanızı sağlar. 

 Terim Sayısı Nasıl Bulunur? 

 Terim sayısının ne olduğunu tam olarak anladıktan sonra nasıl bulunduğu konusuna geçebilirsiniz. Terim sayısını bulabilmek için belirli bir formül mevcuttur. Bu formül ise aşağıdaki gibidir;

 - Terim Sayısı = ( Son Terim - İlk Terim ) / Artış Miktarı + 1 

 Bu formül kullanılır ise soruları en doğru şekilde çözmek mümkün olur. Örnek soruların çözülmesi ile daha kısa süre içerisinde bu konuyu pekiştirmeniz mümkün olur. Özellikle ardışık sayı dizilimlerinde bu formül ve terim sayıları çok fazla sorulmaktadır. Tek ya da çift sayıların belirli bir sayı ile bölümlerinde de terim sayıları ön plana çıkar. 

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 Terim Sayısı Toplamı Nasıl Hesaplanır? ​​​​​​​

 Matematikte en çok karşılaşılan konulardan bir diğeri ise terim sayısı toplamının nasıl hesaplandığı konusunda olmaktadır. Terim sayılarının belirli bir formül ile bulunduğunu öğrendikten sonra terim sayılarının toplamını hesaplama konusuna yönelmek gerekir. Sayı dizilimi 1'den başlıyor ve ardışık bir şekilde ilerliyor ise şu formül kullanılır;

 - n. (n+1) / 2

 Kolay sorular için bu formül gayet yeterli düzeyde olacaktır. Fakat kompleks olan sorular için bu formül pek de yeterli değildir. Terim sayısı toplamının kompleks sorularda da kolay bir şekilde çözülmesini sağlayacak olan formül ise şu şekilde olmaktadır;

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 - Toplam = (son terim + ilk terim).(son terim - ilk terim + artış miktarı) / (2.artış miktarı)

 Zor olan ve karışık olan soruların çözümlerinde, kolay soruların çözümlerinde bu formül kullanılır. İlk olarak bu formülü mantık olarak anlamak gerekir. Daha sonrasında ise sorularda formül terimlerini doğru bir şekilde yerleştirmek cevabı doğru bulmanızı salar. Bu formüllerin temeli temel kavramlar konusuna dayanır.

 

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