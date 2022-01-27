Terfi etmek ne demek, ne anlama gelir? Terfi etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

Haberin Devamı

Terfi etmek kelimesi iş hayatında çok duyulan bir kelimedir. Çalışan kişilerin büyük bir kısmı terfi etmek kelimesinin anlamını biliyor. Terfi etmek, bir üst rütbeye yükselmek anlamında kullanılıyor.

Terfi Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

İş hayatında her çalışan yüksek mevkilere ulaşmak istiyor. Çalışan her birey iş hayatında kullandığı kelimelerin anlamını bilerek kullanıyor. İş hayatındaki kelime seçimleri diğer kelimelerin anlamlarına göre daha farklı olabiliyor. Terfi etmek kelimesi iş hayatının önemli kelimeleri arasındadır. Terfi etmek, iş hayatında bir kişinin daha üst mevkiye yükselmesi anlamındadır.

Terfi Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Anlamı araştırılan terfi etmek kelimesinin nasıl yazılacağı da bireylerin ilgilendiği bir konudur. Kelimelerin yapısı gereği bitişik ve ayrı yazılması söz konusudur. Ayrı yazılması gereken kelimelerden biri de, terfi etmek kelimesidir.

Haberin Devamı

TDK Sözlük Anlamı

Terfi etmek kelimesinin TDK tarafından belirtilmiş bir anlamı bulunuyor. TDK'da terfi etmek kelimesi, bir üst rütbeye yükselme anlamında belirtiliyor. İş hayatında terfi etmek sözcüğü rütbe yükselmesi anlamında kullanılabiliyor.