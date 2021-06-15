Tereke ve tereke davası nedir, nasıl açılır? Tereke tespit davası ne kadar sürer?

Terekeye konu olan haklar ve mallar üzerinde alınacak olan tüm önlemler Medeni Kanunu’nunda belirtilen durumlarda ve vasiyetnamenin açılması, söz konusu mal ve hakların yönetimi, terekeye konu mal ve hakların tespiti ve terekenin mühürlenmesi işlemlerini kapsamaktadır.

Tereke ve Tereke Davası Nedir?

Mirasçılardan tamamının ya da bir tanesinin talebi üzerine mahkemece ya da Sulh Ceza Mahkemesi hakimi tarafından terekenin tespiti davası açılabilir. Terekeye konu olan malların ve hakların devlet tarafından korunması için alınması gereken tüm önlemlerin re’sen alınmasını ifade eder.

Tereke üzerinde mirasçıların tüm haklarını korumak amacı ile alınan bu önlemler, daha sonra da terekeden tahsil edilmek için devlet tarafından karşılanır. Ama bu önlemlerin mirasçıların herhangi bir talebi olmadan da mahkemece re’sen alınması durumunda masraflar devlet tarafından karşılanır ve daha sonra terekeden herhangi bir talepte bulunmaz.

Tereke Davası Nasıl Açılır?

Terekenin tespiti davası, atanmış mirasçıların, yasal mirasçıların ya da vasiyet alacaklılarının yani kısacası tereke üzerinde hakkı olan tüm mirasçılardan birinin tereke üzerinden alacak iddia etmesi durumunda, terekeye konu mal ve hakların tespit edilmesi amacı ile açılır. Mahkemeler tarafından yapılacak olan talepler için doğru mahkemelerin seçilmesi gerekir. Dava açılacak olan konular, bazı mahkemelerin ilgi alanına girerken bazılarının ise, tamamen dışında kalır. Bu nedenle de terekenin tespiti davası Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılması gerekir. Miras bırakacak kişinin en son ikamet ettiği il ve ilçede açılması gerekir.

Tereke Tespit Davası Ne Kadar Sürer?

Terekenin tespiti davasının ne kadar süreceği tamamen davanın açıldığı adliye ve mahkemenin yoğunluğuna göre değişir. Bu nedenle de bu konuda herhangi bir süre garanti edilemez. Mahkemenin yoğunluğunun yanı sıra temelsiz ve hukuki dayanaktan yoksun bir şekilde açılan davalar ve terekeye dair yürütülen tüm işlemler davanın gereksiz bir şekilde uzamasına neden olur. Bu nedenle de hukuki dayanakların olması, dava süresini önemli ölçüde kısaltır.

Tereke Tespit Davası Nerede Açılır?

Terekenin tespiti davası konusunda görevli olan mahkeme, Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Bu dava için yetkili olan mahkeme ise, miras bırakan kişinin son yerleşim yeri mahkemesidir.