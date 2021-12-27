Tercüme ne demek, ne anlama gelir? Tercüme kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Günümüzde tercüme kelimesi kişilerin kullandığı bir kelimedir. İlk defa tercüme sözcüğünü gören her birey anlamını TDK'da görebiliyor. Tercüme kelimesi TDK'da, çeviri anlamına sahip bir kelimedir.

Tercüme Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Anlam bakımından kelimelerin çeşitleri oldukça fazladır. Her bir kelime farklı bir anlamı ifade edebiliyor. İfade ettiği anlamlar doğru olarak öğrenilmelidir. Tercüme sözcüğüyle alakalı bireylerin merak ettiği birkaç husus bulunuyor. Anlam bakımıyla değerlendirilen tercüme sözcüğünün araştırması yapılıyor. Tercüme sözcüğü, Arapça kökenli olarak bilinen bir kelime türüdür. Arapça kökenli olan tercüme sözcüğü, çeviri anlamında kullanılıyor. Çeviri anlamıyla bilinen tercüme kelimesi, genellikle farklı diller arasında yapılan çevirileri belirtiyor.

Tercüme Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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Tercüme kelimesinin hangi amaçla kullanıldığı pek çok kişi tarafından biliniyor. Farklı iki yabancı dil bilen kişileri ortak bir noktada buluşturmak için tercüme yapılıyor. Tercüme kelimesinin tam karşılığı ise, bireyler tarafından öğrenilmek isteniyor. TDK'ya göre tercüme kelimesinin belirlenen anlamı, çeviridir. Çeviri anlamıyla TDK'da yer alan kelimelerden birisi de tercümedir. Tercüme herkesin kullanabileceği bir Arapça kökenli kelimedir.