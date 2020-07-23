Tercihte meslek liselerine ilgi arttı

YÜZDE 1'LİK DİLİMDEN ÖĞRENCİ ALAN İLK MESLEK LİSESİ

Beşiktaş’taki İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi geçen yıl yüzde 1'lik dilimden öğrenci aldı. Böylece ilk kez bir meslek lisesi yüzde 1'lik dilimden öğrenci almış oldu. Lise bu yıl bilişim alanına 30, elektrik elektronik alanına 30, denizcilik alanına 30 olmak üzere 90 öğrenci alacak. Okula velilerin ve adayların ilgisi yoğun. Liseye gelenler maskeleri takılı şekilde okulu geziyor. Veliler ve adaylar sosyal mesafe korunarak okulun girişindeki geniş alanda bilgilendiriliyor. Kabalık gruplar geldiğindeyse bilgilendirme okulun bahçesinde açık havada yapılıyor. Okul müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros geçen yıl liseye Antalya, Mersin, Sivas, Adana, Adıyaman gibi farklı illerden öğrencilerin geldiğini belirtiyor. Velilerin okula yoğun talebi olduğunu belirten Toros, şunları anlatıyor:

"Geçen yıl bilişim bölümüne yüzde 1'lik dilimden öğrenci aldık. Bu bir ilkti. Bu sene bölümlerin tamamını yüzde 1'lik dilimden kapatmayı düşünüyoruz. Bu meslek liselerine karşı tüm olumsuz algıyı da yıkacaktır. Geçen yıl ilk dersimizi Rektör hocayla başlattık. İTÜ'deki fakülte dekanlarımız çocuklarımıza ders verdi. İlk yıl hazırlık okuyorlar. Toplam eğitim süresi beş yıl. Çok yoğun bir ilgi var. Şehir dışından da okulu görmek, yurtları görmek için gelmek isteyen var. Hazırlık sınıfında çocuklarımıza üç boyutlu tasarım dersi vermeye başlamıştık. Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının ihtiyacı olduğu için siperlik ürettik. Yarın acil bir ihtiyaç olduğunda üç boyutlu yazıcılarımızla yeniden destek olabiliriz."

SAĞLIK MESLEK LİSESİ’NE TALEP VAR

Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sınavla alan okullardan. Okul geçen yıl en düşük yüzde 28’lik dilimden öğrenci aldı. Sağlık alanında öğrenci yetiştiren lisede ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı, sağlık bakım teknisyeni alanları var. Lise bu yıl 90 öğrenci alacak. Müdür yardımcısı Filiz Palas, adayların ve velilerin bilgi almak için okula geldiklerini söylüyor. Veliler en çok alanlar, eğitim imkanları ve ulaşım konusunda sorular soruyor. Okulun yeni binası inşaat aşamasında, bu nedenle şu anda başka bir liseyle aynı binayı paylaşıyorlar. Öğrenciler 10’uncu sınıfta alan seçiyorlar. 12’nci sınıfta ise staja başlıyorlar. Palas, okula talep olduğunu söylüyor. Veliler maskeleri takılı olarak okula gelerek okul yöneticilerinden bilgi alabiliyorlar. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak adaylar bilgi alabilecekleri odaya tek tek alınıyorlar. Telefonla bilgi alan adaylar da var. Herhangi bir yığılma yaşanmıyor.

90 ÖĞRENCİ KABUL EDECEK

Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hem sınavla hem yerel yerleştirmeyle öğrenci alacak. Okulun çocuk gelişimi, yiyecek içecek ve moda tasarım alanlarına bu yıl sınav puanına göre 90 öğrenci kabul edilecek. Okul yöneticileri bilgi almak için okula gelen veli ve adayların olduğunu söylüyor. Veliler hem sınavla alan hem de yerel yerleştirmeyle öğrenci alan bölümler halkında soru soruyorlar. Bazı veliler yerel yerleştirme tercih işlemlerinde okulun kendi alanlarında olup olmadığını öğrenmek için de liseye geliyorlar. Okul idarecileri lisenin çok fazla atölyeyi barındırdığını bu nedenle de talep gören bir okul olduğunu belirtiyor. Okulun yabancı dili İngilizce, seçmeli ders olarak Fransızca eğitimi de veriliyor.

BAKAN SELÇUK: TERCİHLERİNDE MESLEK LİSESİNE DE YER VER

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak meslek liselerinin önemine dikkat çekti. Bakan Selçuk, şunları söyledi:

“Meslek liselerinde okuyan öğrencilerimiz ülkenin geleceğinde bugünden söz sahibi olur. Tercihlerinde meslek liselerine de yer ver, ülke ihtiyaçlarına uygun yeni nesil mesleki ve teknik eğitim müfredatı ile eğitim al.”

VELİLER VE ADAYLAR ANLATIYOR

Uğur Çiftçi (Veli): Sağlık lisesinin burada olduğunu bilmiyorduk. Aynı kampusun içinde iki okul varmış. Bunu öğrenmiş olduk. Sağlık alanında eğitim veren liseyi biz adrese dayalı olarak biliyorduk. Öyle değilmiş. Sınav puanına göre alıyormuş. İnternette araştırdığımızda fark edemedik. Şimdi geldik, baktık ve öğrendik. Doğru tercih yapabilmek, çocuğumuzun geleceğiyle ilgili doğru bir adım atmak için ona yardımcı olmaya çalıştık. Burası merdivenin birinci basamağı. Tercihlerinde bir meslek lisesi yazacağız. Eve yakın bir okula bakıyoruz.

Zehra Çiftçi (Aday): Piri Reis Anadolu Lisesi’ni istiyorum. Orası olmazda burasını da yazabilirim. Hemşire yardımcısı olabilirim. Burası ya da orası olabilir. Birkaç okula daha bakacağız. Mehmet Akif Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne de bakabiliriz.

Alper Çelebiler (Veli): Okulu daha önce bilmiyorduk. Sınav sonrası gördük. Yakında oturduğumuz için burayı da görmek istedik. Dersler, sınavlar konusunda bilgi aldık. Anadolu lisesi istiyoruz aslında. Yakınlarda çok güzel liseler var ama yüzdelik dilimimiz yetmiyor. O yüzden farklı semtlere de bakacağız ama ulaşım konusu sorun olabilir onu da düşünüyoruz. Beyoğlu Atatürk Anadolu'yu da gidip göreceğiz. Oranın eğitiminin, öğretmenlerinin iyi olduğunu da duyduk. Arkadaşlarla da konuşup okullardan bilgi alıyoruz.

Sibel Çelebiler (Veli): Sınav kadar heyecanlı bir süreç. Benim gönlümde yatan bu okul. Hem yakın olması hem hazırlık okuyacak olması bir avantaj. İTÜ'ye de hazırlıyorlar. Ama son karar kızımın.

Tülin Çelebiler (Veli): Babaannesi olarak ben de torunum için okul görmeye geldim. Bir tane torunum var. Onun en iyi şekilde yetişmesini istiyorum. Anaokulundan beri en iyisini aradım. Şimdi de lise arayışı içindeyim. Şişli'den buraya kadar sırf onun için yürüyerek geldim. Okulu beğendim. Lisede mesleğe ayrılacaklar. Torunum çalışkandır. Başarılı olacağına inanıyorum.

Simla Çelebiler (Aday): Yüzdelik dilimim 6. Aslında ben 7'nci sınıfta bilişime kaymıştım, okuyabilirim diye düşünüyordum. 8'e geçtiğimde biraz daha genetiğe kaydım. Anadolu lisesine gidersem genetik okumak istiyorum. Ama burada okursam bilişim üzerine yoğun çalışabileceğime inanıyorum. Başarılı olacağımı düşünüyorum. Tercih süreci sınavdan daha heyecanlı.

Gönül Ertürk (Veli): Veli olarak çok heyecanlıyım. Bu okulla ilgili çok kısa süre önce bilgi aldık. Oğlumun da hedefleri arasında bilişim ve elektrik elektronik olduğu için buradayız. Ablamız da İTÜ'de okudu. Onun da etkisiyle koşa koşa geldik. Bilgi alacağız. Hem okulu görmek hem de kafamızda soru kalmasın istedik. Gönül rahatlığıyla da yazacağız.

Muhammed Emin Ertürk (Aday): Yüzdelik dilimim 6.47. Başka okullara baktım ama bu okulu çok beğendim. Oyun oynamayı ve bilgisayarla uğraşmayı da seviyorum. Bu alanda bir meslek edinebilirim dedim. Babam elektrik okudu ara sıra babamla da iş yapıyoruz. Bildiğim şeyler de var. Aletleri kullanmayı biliyorum. O yüzden de elektrik elektronik yazmayı da düşünüyorum.

Ebubekir Coşkun (Veli): İnternetten de bir iki okula baktık. Yakın olan okullara bakıyoruz. Kuzenim de bu okulda okuyor. Ondan da biliyoruz. Staj gibi farklı imkanları olduğu için de ilgimizi çekti. Biraz daha araştıracağız. Meslek lisesi olduğu için üniversiteye girerken bir eksisi olur mu diye düşündük. Onu da soruyoruz.

Ömer Faruk Coşkun (Aday): Mühendis olmak istiyordum. Araştırdım. Elektrik elektronik bölümünü seçmeyi düşünüyorum. Yüzdelik dilimim 7.5. Liseyle ilgili yorumları da okudum. Okulu gezdim, güzel bir yer. Liseli olacağım için de biraz heyecanlıyım.