'Tercihim Tekstil Mühendisliği' projesiyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ilk 20 bine giren öğrencilere asgari ücret tutarında, 20-50 bin arasına giren öğrencilere asgari ücretin yüzde 70’i tutarında ve 50-80 bin arasına giren öğrencilere asgari ücretin yüzde 50’si kadar burs veriliyor.

Projenin yürütücü çatı birliklerinden biri olan İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, burstan yararlanabilmek için öğrencilerin tekstil mühendisliği bölümünü ilk beş tercihten biri olarak seçmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Bursun kesilmemesi için de her yıl 4 üzerinden 2,5 (100 üzerinden en az 65) genel not ortalamasına sahip olunması gerekiyor. Bursun yanında öğrencilere üniversitede okurken staj, mezun olduktan sonra da iş garantisi veriyoruz. Gençlerin sektör adına pozitif dönüşümde rol alması için öğrencilere uygulamalı eğitimler veriyoruz. Öğrenciler mezun olduğunda hem teorik hem pratik öğrenme aşamalarını gerçekleştirme şansı yakalıyor.”

PROJENİN 2019 YILI BAŞARILARI DİKKAT ÇEKİYOR

Gençlerin üniversite tercihlerini tekstil mühendisliğine çekmeyi bir diğer hedef olarak belirleyen proje 2019 yılındaki başarılarıyla dikkatleri üzerinde topluyor. Buna göre proje sayesinde bölüm puanlarının yaklaşık 100 puan arttığını belirten İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe de, “Kontenjanların doluluk oranı da yüzde 42’den 92’ye çıktı. Bölümün tercih edilme yüzdesiyse bir önceki yıla göre yüzde 208 arttı. Bu gelişme 2020 yılı tekstil mühendisliği kontenjanlarının yüzde 10 artırılmasına da katkı sağladı. Bunun yanı sıra önceki yıllarda sadece birkaç üniversitede bölüm kontenjanları yüzde 100 dolarken proje ile 9 üniversitede de yüzde 100 doluluk oranına erişildi. Geçen yılki bu başarılarla bu sene de üniversitelerdeki kontenjanlarda yüzde 10 artış gerçekleşti” diye konuştu.