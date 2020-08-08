Tercihfest başladı

TercihFest’e 10 bini aşkın katılım talebi gerçekleşti. Bu başvurular arasından Akademik Kurulca seçilen şanslı 1000 üniversite adayı, üç farklı üniversiteden akademisyenler, mevcut öğrenciler ve tercih danışmanları ile görüşecek, mentörlerinden destek alacak. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarı gösteren gençleri tebrik ederek, online düzenlenen TercihFest'in yol gösterici olması temennisinde bulundu. Bugünün dünyasının 20 yıl öncesinden çok farklı olduğunu belirten Altun, dünyanın geçirdiği değişim ve dönüşümün, toplumsal dünyaya olduğu gibi sosyal bilimlerin uygulama alanları ve teorilerine de yansıdığını belirtti.

'TERCİH KARİYER YOLUNDAKİ İLK ADIMDIR'

Gençlere tercih yaparken bireysel özellikleri ve hedeflerini göz önünde bulundurmalarını öneren Altun, üniversitelerin sunduğu imkanlar ve bölümlerin içeriklerini incelemenin önemine işaret etti. Tercih dönemindeki öğrencilerin kariyer yolunda ilk adımı attıklarını bilerek bu süreci yönetmesi gerektiğini belirten Altun, "Kendi bireysel özellikleriniz ile üniversite ve bölümlerin özellikleri arasında bir uyuşma olmasına dikkat etmek yararlı olacaktır. Bölüm seçimi yaparken lise dönemi akademik performansınızı, ilgi alanlarınızı, potansiyel beceri alanlarınızı ve kariyer hedeflerinizi göz önünde bulundurarak uygun alanlara yönelin" dedi.

Fahrettin Altun, gençlerin üniversite eğitimleri döneminde ilgi ve yeteneklerini keşfederek alanlarında uzmanlık kazanabilmeleri için stajın da önemli bir imkân sunduğunu söyledi. Özellikle sosyal bilimler alanında eğitim alacak gençlerin staj konusuna özel önem vermeleri gerektiğini vurgulayan Altun, "Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı olarak yükseköğretimde kalitenin artırılması, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duydukları yeteneklere doğrudan ve ülkemizin her yerinden ulaşabilmeleri amacıyla tüm üniversite öğrencilerimize, şeffaf ve liyakate dayalı değerlemelerle fırsat eşitliği sağlayan Staj Seferberliği programını başlattık. Bu programı şimdiden takip etmenizde fayda görüyorum" diye konuştu.

Fahrettin Altun, üniversite tercihlerindeki karar arifesinde, yol gösterici olması için TercihFest gibi bir etkinlik düzenleyen herkese teşekkür etti.