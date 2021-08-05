TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?
Milyonlarca kişinin odak noktasını oluşturan YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM takvimine göre 2021-YKS tercihleri 5-20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İşte üniversitelerden adaylara öneriler...
Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Aydın
- Üniversite tercihi hayatın sonu değil: Tercih dönemi, öğrencilerin hayat boyunca yapacaklarını düşündükleri mesleklerine karar vermedeki en önemli adımlardan bir tanesi ancak bunu her şeyin de sonu olarak görmemek lazım. Eğitim ve meslek hayatları boyunca karşılarına birçok fırsatın çıkabileceğini unutmamaları lazım. Hiçbir şekilde paniğe, korkuya kapılmadan bu süreci yaşamaları çok önemli. Unutmayalım ki üniversite tercihi hayatın sonu değil, yerleştikten sonra da tercihlerini yönlendirebilir, kendilerine daha uygun gördükleri alanlara geçebilirler ya da tercih ettikleri alanla birlikte diğer alanlardan da eğitim alabilirler.
- Ne olmak istedikleri çok önemli: Yanlışa düşülen noktalardan bir tanesi, çağın meslekleri, popüler meslekler gibi yönlendirmelerin bu dönemde çok gündeme gelmesi. Hâlbuki öğrencinin ilgi duymadığı bir alan geleceğin mesleği olmuş veya olmamış onun için hiçbir şey ifade etmez. Önemli olan onun yapmak istediği meslek.
- Gençlerimizin sağduyusuna güvenelim: Gençlerimizin hangi alana yönelebileceklerini, hangi alanda kendilerini yetin gördüklerini bildiklerine eminim. O nedenle bu konuda kendi kararları çok önemli.
- İyi eğitimin ölçütleri: Alanı seçtiler; bu alanla ilgili hangi üniversitede eğitim alacaklarına karar verecekler. Buna karar verirken de ilgili alan için en iyi eğitim alabilecekleri üniversiteyi tercih etmeleri önemli. Peki, iyi eğitimi almanın ölçüsü ne olacak?
. Seçtiği alanla ilgili aldığı eğitim sırasında, ihtiyaç duyduğu diğer konularla ilgili bilgi edinebileceği dersleri alabileceği, araştırma yapabileceği bir üniversite görüyor mu karşısında, buna bakmalı.
. Günümüz ve geleceğimiz gençliği için disiplinler arası bilgi birikimi geçmişte oluğu gibi bugün de çok önemli konulardan biri. Öğrenciler kendilerine disiplinler arası eğitim yönünde katkı vereceğine inandıkları üniversiteyi tercih etmeliler. Üniversitenin değişik programlara sahip olması, bu programların tümümün bir kampüste toplanmış olması disiplinler arası eğitim sürecinin güvencelerinden biri tanesidir.
. Lisans eğitimleri sırasında kendilerini yabancı dil açısından geliştirebilecekleri bir üniversite araştırmalılar.
- AR-GE olanakları: Üniversitenin araştırma-geliştirme olanaklarının neler olduğuna bakmalılar. Üniversitenin AR-GE kapasitesi ne olursa olsun, önce öğrencinin AR-GE olanaklarını kullanmak konusunda kendisini motive etmesi çok önemli. Şu anda üniversitemizde lisans eğitimi alırken uluslararası indekslere giren dergilerde makale yayınlamış lisans öğrencilerinin olduğunu biliyoruz. Üniversitenin öğrenciyi bu yönde destekleyecek bir akademik kadroya ve AR-GE altyapısına sahip olması gerekli. Üniversite adayı öğrencinin araştırması gereken noktalardan biri de budur.
- Farklı bir alanda da uzmanlaşabilirsiniz: Tercih döneminde büyük bir stres altında olduğunu tahmin ettiğim öğrencilerimizin çok büyük strese kapılmaması gerektiğini; tercihten sonra da yatay geçiş, çift ana dal, yan dal gibi çeşitli programlarla farklı bir alanda uzmanlaşma olanaklarının bulunduğunu hatırlamaları gerekiyor. Dolayısıyla tercih hayatın sonu değil. O nedenle, stres yapıp paniğe kapılmadan bu süreci en sağlıklı ve kendilerine en uygun şekilde yönetmelerini öneririm.
- Bilimsel, sosyal ve kültürel bütünlük: Kendilerini bilimsel, sosyal ve kültürel olarak geliştirebilecekleri bir üniversite tercih etmelerini öneririm. Pandemi süreci üniversitelerin yalnızca bilgi ve beceri yüklenen alanlar olmadığını, bunun yanında öğrencilerin sosyal ve kültürel olarak da kendilerini geliştirdikleri bir dünya olduğunu bize gösterdi. Öğrencilerin kendilerini bu yönde de tamamlayacak, bu bütünlüğü sağlayacak üniversitelere yönelmeleri önemli.