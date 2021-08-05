TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Aydın

Üniversite tercihi hayatın sonu değil: Tercih dönemi, öğrencilerin hayat boyunca yapacaklarını düşündükleri mesleklerine karar vermedeki en önemli adımlardan bir tanesi ancak bunu her şeyin de sonu olarak görmemek lazım. Eğitim ve meslek hayatları boyunca karşılarına birçok fırsatın çıkabileceğini unutmamaları lazım. Hiçbir şekilde paniğe, korkuya kapılmadan bu süreci yaşamaları çok önemli. Unutmayalım ki üniversite tercihi hayatın sonu değil, yerleştikten sonra da tercihlerini yönlendirebilir, kendilerine daha uygun gördükleri alanlara geçebilirler ya da tercih ettikleri alanla birlikte diğer alanlardan da eğitim alabilirler. Ne olmak istedikleri çok önemli: Yanlışa düşülen noktalardan bir tanesi, çağın meslekleri, popüler meslekler gibi yönlendirmelerin bu dönemde çok gündeme gelmesi. Hâlbuki öğrencinin ilgi duymadığı bir alan geleceğin mesleği olmuş veya olmamış onun için hiçbir şey ifade etmez. Önemli olan onun yapmak istediği meslek. Gençlerimizin sağduyusuna güvenelim: Gençlerimizin hangi alana yönelebileceklerini, hangi alanda kendilerini yetin gördüklerini bildiklerine eminim. O nedenle bu konuda kendi kararları çok önemli. İyi eğitimin ölçütleri: Alanı seçtiler; bu alanla ilgili hangi üniversitede eğitim alacaklarına karar verecekler. Buna karar verirken de ilgili alan için en iyi eğitim alabilecekleri üniversiteyi tercih etmeleri önemli. Peki, iyi eğitimi almanın ölçüsü ne olacak?

. Seçtiği alanla ilgili aldığı eğitim sırasında, ihtiyaç duyduğu diğer konularla ilgili bilgi edinebileceği dersleri alabileceği, araştırma yapabileceği bir üniversite görüyor mu karşısında, buna bakmalı.

. Günümüz ve geleceğimiz gençliği için disiplinler arası bilgi birikimi geçmişte oluğu gibi bugün de çok önemli konulardan biri. Öğrenciler kendilerine disiplinler arası eğitim yönünde katkı vereceğine inandıkları üniversiteyi tercih etmeliler. Üniversitenin değişik programlara sahip olması, bu programların tümümün bir kampüste toplanmış olması disiplinler arası eğitim sürecinin güvencelerinden biri tanesidir.

. Lisans eğitimleri sırasında kendilerini yabancı dil açısından geliştirebilecekleri bir üniversite araştırmalılar.