Tercih yaparken en sık sorulan sorular

Herhangi bir yüksekokula yerleşemeyen öğrencinin OBP’si öğrenci sonraki yıl sınava girdiğinde düşer mi?

Hayır, öğrenci herhangi bir yüksekokula yerleştirilmediği sürece sonraki yıl sınava girdiğinde OBP etkilenmez. Ancak, bir yüksekokula yerleştiği halde kayıt yaptırmamış bile olsa öğrenci sonraki yıl sınava girdiğinde OBP yarı yarıya düşürülür.

Başarı sıralaması zorunluluğu olan programlar için yeni açılan programların puan ve başarı sıralaması olmayacağından bu programları tercih etmek avantaj mıdır?

Hayır, puan ve sıralamaları olmasa da yeni açılan programlar da söz konusu başarı sıralaması zorunluluğuna dahil olacaklarından öğrencinin bu programları tercih etmesi kendisine fazladan avantaj sağlamaz.

Öğrencinin, sınava hazırlandığı alan dışındaki puan türlerinden de program tercihinde bulunma hakkı var mı?

Evet, öğretim şekli/süresi, puan türü, program sayısı gibi unsurlar öğrencinin tercih yapacağı programların önünde engel değil. Ancak, bu şekilde tercih yapacak olan öğrencilerin tercih stratejilerini sistematik şekilde kurgulamaları faydalı olur.

Vakıf üniversitelerinin burslu program seçenekleri nedir?

Vakıf üniversitelerinin burslu program olanakları ve seçenekleri farklılık gösterdiğinden tercih ve yerleştirme kılavuzunda yer alan özel koşullar bu programları tercih edecek olan öğrenciler tarafından dikkatle incelenmeli.

Tercih yaparken programın tercih ediliş sırasının önemi nedir?

Yerleştirme, öğrencilerin sınav başarılarına göre yapıldığından genel itibarla programın tercih ediliş sırasının teknik olarak büyük ölçüde önemi olmasa da tercih ve yerleştirme kılavuzunda da yer aldığı üzere yine de bu unsur göz önüne alınmalı. Ancak tercih stratejisi belirlenmedikçe programlar başarı sıralamalarına göre tercih sıralamasında yer almalı.

Tercih edilen programın puanı öğrencinin puanından düşük olduğu için öğrencinin daha az tercih yapması risk oluşturur mu?

Evet, tercih edilecek program için asıl olan puan değil başarı sıralamasıdır. Çünkü öğrencinin baz aldığı puan önceki yılın puanıdır ve öğrencinin sınava girdiği yıl ile puanını baz aldığı yılın sınav ayırt ediciliği farklı olabileceğinden puan bazında aynı program için bile olsa ciddi oynamalar mümkün. Oysa başarı sıralaması baz alındığında bu denli bir farklılık oluşmayacağından öğrencinin puan kıyasına göre tercih yapması ve tercih edeceği program sayısını azaltması ciddi risk oluşturabilir.

Açık öğretim programları için sınava girme zorunluluğu var mıdır?

Evet, adayların herhangi bir açık öğretim programına yerleşebilmeleri için tercih ve yerleştirme kılavuzunda da yer aldığı üzere herhangi bir puan türünden alınması gereken baraj puanı zorunluluğu olduğundan sınava girmeleri zorunlu.

Yerleştirildiği ve kayıt yaptırdığı halde öğrencinin okuluna devam etmeme hakkı var mı?

Genel itibarla öğrencinin kayıt dondurma hakkı bulunmakla beraber bunun için ilgili üniversitenin yönlendirmelerine uygun olarak hareket etmesi ileride yaşanması muhtemel kayıpların önüne geçeceğinden bu durumun dikkatli şekilde değerlendirilmesi öğrencinin yararına olur.

Öğrenci aynı anda farklı programlarda öğrenim görebilir mi?

Öğrenci, öğrenim görmek istediği programların puan türlerinin gerektirdiği puanları elde etmesi durumunda teknik olarak bu hakka sahip olmakla beraber üniversiteler arasında uygulama farklılıkları bulunabileceğinden tercih döneminde bu unsurun araştırılması önem taşıyor.

Özel durumu olan öğrencilerin yerleştirilmelerinde farklılık bulunuyor mu?

Evet. Engelli, okul birincisi, tercih ve yerleştirme kılavuzunda anılan yarışmalarda gereken dereceleri alan öğrencilerin yerleştirilmelerinde farklılıklar bulunuyor. Bu farklılık engelli adayların engel türleri/dereceleri, sınav başarıları ve tercih sıralamaları doğrultusunda kendi aralarında; yarışmalarda derece alan öğrencilerin farklı OBP kat sayı uygulaması; okul birincilerinin önce genel kontenjan, genel kontenjan ile yerleşememeleri halinde ise okul birincilik kontenjanı ile yerleştirilmeye çalışılmaları şeklinde uygulandığından bu adayların, yerleştirilme işlemleri sırasında yardım almaları kendileri için yararlıdır. Okul birincilik kontenjanının, öğrencinin sınava girip girmediğine bakılmaksızın sadece 12’nci sınıfta olduğu sınav dönemi için; yarışmalarda derece alan öğrencilerin farklı katsayı uygulamasından yararlanma haklarının ise sadece sınava başvurdukları yıl için olması bu öğrencilerin almaları gereken yardımın önemini daha da arttırıyor.