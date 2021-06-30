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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 30.06.2021 - 14:18 | Son Güncelleme:

Tercih ve yerleştirme takvimi açıklandı

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Tercih ve yerleştirme takvimi açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi’ni yayınladı. 30 Haziran’da merkezi sınav puanlarının ilanıyla başlayan takvim, 6 Eylül’de yeni eğitim ve öğretim yılının açılışıyla bitiyor.

Yerleştirme işlemleri için  tercihler 5-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

TARİH    İŞLEM
30 HaziranMerkezî Sınav Puanlarının İlanı
30 HaziranTercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı
30 Haziran-16 TemmuzÖzel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile  Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması
5-16 TemmuzYerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
26 Temmuz  Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi
26-30 TemmuzYerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
2 AğustosYerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
2-6 AğustosYerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
9 Ağustos  Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
9-13 Ağustos Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
20 Ağustosİl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması
23-27 AğustosYatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
31 AğustosYatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
6 Eylül 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış

 

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