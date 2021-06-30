Hürriyet Eğitim
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Tercih ve yerleştirme takvimi açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi’ni yayınladı. 30 Haziran’da merkezi sınav puanlarının ilanıyla başlayan takvim, 6 Eylül’de yeni eğitim ve öğretim yılının açılışıyla bitiyor.
Yerleştirme işlemleri için tercihler 5-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak.
|TARİH
|İŞLEM
|30 Haziran
|Merkezî Sınav Puanlarının İlanı
|30 Haziran
|Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı
|30 Haziran-16 Temmuz
|Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması
|5-16 Temmuz
|Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
|26 Temmuz
|Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi
|26-30 Temmuz
|Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
|2 Ağustos
|Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
|2-6 Ağustos
|Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
|9 Ağustos
|Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
|9-13 Ağustos
|Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
|20 Ağustos
|İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması
|23-27 Ağustos
|Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
|31 Ağustos
|Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
|6 Eylül
|2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış